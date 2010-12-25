تئاتر تک نفره مفاهیم و ارزش های اجتماعی و فرهنگی را انتقال می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، فناییان با اشاره به بررسی حدود 325 متن رسیده به دبیرخانه جشنواره گفت: با توجه به اینکه در دوره قبل نیز با جشنواره تئاتر تک نفره آشنایی داشتم لذا اعتقاد مثبت و خاصی به این جشنواره و نوع نمایش تک نفره پیدا کردم. یک نفر قادر است در مقام بازیگر و نمایشگر، مفاهیم و پیامهای زیادی را به تماشاگر ابلاغ نماید، همچنانکه نقالی و پردهخوانی ما به عنوان نوعی نمایش سنتی این مهم را اثبات کرده است.
بازخوان دومین جشنواره تئاتر تک نفره با اشاره به متون ارسالی از هنرمندان شهرستانی گفت: آثار ارائه شده از سوی هنرمندان شهرستانی را مطلوب ارزیابی میکنم. هنرمندان شهرستانی از خود استعداد خوبی نشان میدهند. متنهایی که به این جشنواره فرستاده شد حکایت از ذوق بسیار خوب نویسندگانش دارد که نشان میدهد از سطح مطالعه خوبی برخوردارند و با عشق و علاقه کار میکنند که متونشان تا این حد سرشار از عشق و استعداد است.
وی افزود: مجموعهای که در هنر تئاتر دستاندرکار و مسئول هستند باید به تاثیرگذاری این هنر توجه ویژه نمایند. برگزار کنندگان و هنرمندان شرکت کننده در این جشنوارهها هرچقدر به نوع این نمایش توجه کنند و با برگزاری این جشنوارهها به تبلیغ و جلب توجه مردم به این هنر اقدام نمایند تنها بخشی از کار را انجام دادهاند و بخش مهمتر این موضوع به این مسئله بستگی دارد که مسئولین این بخش چگونه از آن موقعیتی که این قبیل جشنوارهها بوجود میآورند استفاده بهینه میکنند.
دومین دوره جشنواره سراسری تئاتر تک نفره از 25 تا 30 دیماه در فرهنگسرای نیاوران برگزار میشود.
تاجبخش فنائیان از بازخوانان دومین دوره جشنواره سراسری تئاتر تک نفره فرهنگسرای نیاوران ضمن رضایت بخش توصیف کردن سطح کیفی برگزاری این جشنواره را باعث انتقال مفاهیم و ارزشهای اجتماعی و فرهنگی دانست.
به گزارش خبرگزاری مهر، فناییان با اشاره به بررسی حدود 325 متن رسیده به دبیرخانه جشنواره گفت: با توجه به اینکه در دوره قبل نیز با جشنواره تئاتر تک نفره آشنایی داشتم لذا اعتقاد مثبت و خاصی به این جشنواره و نوع نمایش تک نفره پیدا کردم. یک نفر قادر است در مقام بازیگر و نمایشگر، مفاهیم و پیامهای زیادی را به تماشاگر ابلاغ نماید، همچنانکه نقالی و پردهخوانی ما به عنوان نوعی نمایش سنتی این مهم را اثبات کرده است.
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