وقوع روزانه 3 زلزله درایران/ مرگ صدهزار نفر در 25 سال گذشته براثر زلزله

به گزارش خبرنگار مهر، حسین باقری صبح شنبه در نشست خبری به مناسبت 5 دی‌ماه سالروز ایمنی در برابر زلزله با بیان اینکه در 25 سال گذشته یکصد هزار نفر از شهروندان ایرانی در اثر زلزله جان خود را از دست داده‌اند، گفت: روز 5 دی‌ماه به یادبود قربانیان زلزله بم روز ایمنی در برابر زلزله ثبت شده ولی متاسفانه در بازنگری تقویم توسط وزارت ارشاد این روز حذف شده است که تلاش می‌‌کنیم این روز را در تقویم ایرانی ثبت کنیم.

وی افزود: در قاره آسیا و اقیانوسیه (79 کشور) سالیانه 500 هزار زلزله اتفاق می‌افتد که هزار زلزله آن سهم ایران بوده که میانگین روزانه سه زلزله در ایران اتفاق می‌افتد.

سالیانه 300 هزار واحد مسکونی مقاوم سازی می‌شود

رئیس سازمان مدیریت بحران با بیان اینکه سالیانه 300 هزار واحد مسکونی مقاوم سازی می‌شوند، گفت: در زلزله‌های اخیر (از سال 88 و سال 89) علیرغم اینکه قدرت و وسعت آن همانند زلزله‌های قبل بوده ولی به دلیل مقاوم سازی ساختمان‌ها خسارت انسانی کمی داشته‌ایم.

وی اظهار داشت: به عنوان مثال در زلزله اخیر در شهرستان بم وسعت و مکان زلزله به قدری بود که استانهای هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کرمان را نیز لرزاند ولی ما تنها 4 فوتی داشتیم. در حالی که قدرت این زلزله از زلزله سال 82 بم بیشتر بود.

وی با بیان اینکه تا کنون 30 هزار واحد مسکونی و 36 هزار مسکن روستایی در شهر بم بازسازی شده گفت: در زلزله اخیر حتی یک مورد آسیب دیدگی در بم مشاهده نشد و تنها افرادی آسیب دیدند که برای اخذ تسهیلات مقاوم‌سازی مراجعه نکرده و خانه‌های آنها غیرمقاوم بود.



بم به عنوان شهر ایمن معرفی می شود

وی افزود: تلاش می‌کنیم تا به زودی شهر بم را به عنوان شهری ایمن در کشور معرفی کنیم.

باقری اظهار داشت: به دستور رئیس جمهور هم اکنون هر روستایی می‌تواند تسهیلات ارزان قیمت بانکی را برای بازسازی و مقاوم‌سازی خانه روستایی دریافت کند.

رئیس سازمان مدیریت بحران ابلاغ‌ آیین‌نامه مسئولیت مدیران در شرایط بحرانی، برگزاری 20 همایش و سمینار تخصصی با موضوع ایمنی در برابر زلزله، برگزاری 15 کارگاه آموزشی ویژه مدیران و مردم، برگزاری 25 نمایشگاه تخصصی در سطح کشور و همچنین پخش تیزرهای تلویزیونی برای آگاهی مردم از دلایل ویرانی ساختمانها را در وقوع زلزله از مهمترین برنامه‌های پنجم دی‌ماه عنوان کرد.

باقری گفت: بیشترین خسارت در زلزله‌های کشور مربوط به اجزای غیرسازه‌ای ساختمان‌ها است زیرا در بسیاری از ساختمان‌ها سنگ نما، لوستر، آیینه، نماهای شیشه‌ای و ... به ساختمان‌ها تثبیت نمی‌شود و همین موجب بروز خسارت جانی و مالی در زمان زلزله است.

وی تصریح کرد:‌هم اکنون آیین‌نامه‌ای با عنوان ثابت کردن اجزای غیرسازه‌ای ساختمان‌ها در حال نهایی شدن است که به زودی ابلاغ می‌شود.

جلوگیری از نصب نماهای شیشه‌ای غیرایمن

وی گفت: شهرداری تهران این آیین‌نامه را اجرا کرده و از نصب نماهای شیشه‌ای غیرایمن جلوگیری می‌کند.

باقری اعلام کرد: تا نیمه سال آینده تست مقاوم سنجی بناهای حیاتی و حساس موجود در کشور اجرا می‌شود که در صورت هر گونه غیرمقاوم بودن ساختمانها توسط اسکن و تزریق پی‌های لرزان و ارتجاعی ساختمان مقاوم شود.

باقری با بیان اینکه 18 میلیون ساختمان در کشور گزارش شده است گفت: هر ساختمان می‌تواند با پرداخت پنج هزار تومان به صورت سالیانه در برابر زلزله و حوادث غیرمترقبه بیمه شود.

استفاده از مصالح استاندارد الزامی می شود

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از تفاهمنامه میان سازمان مدیریت بحران و موسسه استاندارد خبر داد و افزود: براساس این تفاهمنامه استفاده از مصالح استاندارد الزامی، واحدهای تولید مصالح غیراستاندارد پس از سه ماه تعطیل، نصب برچسب استاندارد زلزله و ایمنی در تمامی مصالح ساختمانی الزامی می‌شود.

وی افزود: براساس این تفاهمنامه به تمامی ذیحسابان دستگاه‌های دولتی ابلاغ شده است که در صورتی که مصالح ساختمانی خریداری شده غیراستاندارد بود مبلغ فاکتور پرداخت نشود.

باقری از رونمایی تمبر یادبود پنجم دی خبر داد و افزود: این تمبر به مبلغ 40 تومان به مناسبت روز ایمنی در برابر زلزله فردا رونمایی می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه در سال گذشته 170 زلزله در کشور ثبت شده گفت: در 9 ماهه سال جاری 237 زلزله در کشور ثبت شد که ریشتر آن بیشتر از سال گذشته بود ولی خسارات کمتر شده است.

وی گفت: اگر ما شهرستان بم را مقاوم سازی نمی‌کردیم در زلزله 5/6 ریشتری هفته گذشته 40 هزار خانه خراب و 15 هزار تلفات انسانی داشتیم.