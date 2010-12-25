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۴ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۴۵

معاون وزیر آموزش و پرورش:

582 دانش آموز استثنایی در کنکور 89 قبول شدند

582 دانش آموز استثنایی در کنکور 89 قبول شدند

معاون وزیر آموزش و پرورش در سازمان استثنایی کل کشور از قبولی 582 دانش آموز استثنایی در کنکور 89 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سوسن کشاورز درباره آمار دانش آموزان استثنایی که در کنکور سراسری سال 89 پذیرفته شده اند، گفت: در کنکور سراسری سال 1389، 198 نابینا و کم بینا، 212 ناشنوا و کم شنوا و 163 معلول جسمی و حرکتی قبول شده اند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور اضافه کرد: از تعداد کل پذیرفته شدگان در کنکور 89، 307 دانش آموز دختر و 275 دانش آموز پسر هستند.

کشاورز اظهار داشت: همچنین از تعداد کل پذیرفته شدگان در کنکور 89، 215 نفر در مقطع کاردانی، 352 نفر در مقطع کارشناسی و 15 نفر در مقطع کارشناسی ارشد قبول شده اند.

وی ادامه داد: 58 نفر از پذیرفته شدگان رتبه زیر 100 در کنکور داشته اند.

کد مطلب 1216965

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