582 دانش آموز استثنایی در کنکور 89 قبول شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سوسن کشاورز درباره آمار دانش آموزان استثنایی که در کنکور سراسری سال 89 پذیرفته شده اند، گفت: در کنکور سراسری سال 1389، 198 نابینا و کم بینا، 212 ناشنوا و کم شنوا و 163 معلول جسمی و حرکتی قبول شده اند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور اضافه کرد: از تعداد کل پذیرفته شدگان در کنکور 89، 307 دانش آموز دختر و 275 دانش آموز پسر هستند.

کشاورز اظهار داشت: همچنین از تعداد کل پذیرفته شدگان در کنکور 89، 215 نفر در مقطع کاردانی، 352 نفر در مقطع کارشناسی و 15 نفر در مقطع کارشناسی ارشد قبول شده اند.

وی ادامه داد: 58 نفر از پذیرفته شدگان رتبه زیر 100 در کنکور داشته اند.