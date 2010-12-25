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۴ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۳۸

کارگاه "شناخت داستان کوتاه کوتاه بومی و ویژگیهای آن" برگزار می‌شود

کارگاه "شناخت داستان کوتاه کوتاه بومی و ویژگیهای آن" برگزار می‌شود

اولین کارگاه از سلسله کارگاه‌های حاشیه‌ای مسابقه ادبی "داستان کوتاه کوتاه عاشورایی" یکشنبه 12 دی ماه با موضوع "شناخت داستان کوتاه کوتاه بومی و ویژگیهای آن" برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علاوه بر این کارگاه که با حضور مهدی قزلی برپا خواهد شد دو کارگاه دیگر نیز در طول مهلت چهل روزه ارسال آثار با حضور ادیبان و منتقدان ادبی با رویکرد داستانهای مینی‌مال در شاخه‌های مختلف برگزار می‌شود.

جایزه ادبی داستان لوح با هدف ترغیب نویسندگان به قالب ادبی داستان کوتاه کوتاه و استفاده از بسترهای موجود در آن، در دو سال اخیر با حمایت حوزه هنری و انتشارات سوره مهر اقدام به برگزاری سه دوره مسابقه داستان نویسی کرده است.

دوره اول این جایزه با عنوان "هفت سین" و دوره دوم آن با عنوان "روح خدا" برپا شد و  امسال نیز سایت لوح ازابتدای ماه محرم با انتشار فراخوان، اقدام به برگزاری سومین دوره این جایزه با عنوان "داستان های کوتاه کوتاه عاشورایی" کرده است.

شناساندن جایگاه  و ویژگیهای داستان کوتاه کوتاه در کشور و ترغیب نویسندگان جوان به استفاده از این بستر و قالب ادبی برای ارائه محتوای داستانی از اهداف برگزاری این مسابقات اعلام شده است.

مهلت ارسال آثار برای این مسابقه ادبی تا 24 دی ماه ادامه خواهد داشت و داستانهای برگزیده پس از دو مرحله داوری انتخاب می‌شوند.

بنا به اعلام دبیرخانه جایزه"داستان کوتاه کوتاه عاشورایی"  به سه نفر برتراین مسابقه به ترتیب سه سکه، دو سکه و یک سکه بهار آزادی تعلق خواهد گرفت. همچنین از تعداد دیگری از برگزیدگان تقدیر می‌شود و از بین آثار برتر، تعدادی از داستانها انتخاب و توسط انتشارات سوره مهر در مجموعه‌ای به چاپ خواهد رسید.

کارگاه "شناخت داستان کوتاه کوتاه بومی و ویژگیهای آن" از ساعت 15 تا 17 در حوزه هنری، سالن شماره 2 تالار اندیشه برگزار می‌شود.
 

کد مطلب 1216969

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