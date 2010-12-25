به گزارش خبرگزاری مهر، علاوه بر این کارگاه که با حضور مهدی قزلی برپا خواهد شد دو کارگاه دیگر نیز در طول مهلت چهل روزه ارسال آثار با حضور ادیبان و منتقدان ادبی با رویکرد داستانهای مینی‌مال در شاخه‌های مختلف برگزار می‌شود.

جایزه ادبی داستان لوح با هدف ترغیب نویسندگان به قالب ادبی داستان کوتاه کوتاه و استفاده از بسترهای موجود در آن، در دو سال اخیر با حمایت حوزه هنری و انتشارات سوره مهر اقدام به برگزاری سه دوره مسابقه داستان نویسی کرده است.

دوره اول این جایزه با عنوان "هفت سین" و دوره دوم آن با عنوان "روح خدا" برپا شد و امسال نیز سایت لوح ازابتدای ماه محرم با انتشار فراخوان، اقدام به برگزاری سومین دوره این جایزه با عنوان "داستان های کوتاه کوتاه عاشورایی" کرده است.

شناساندن جایگاه و ویژگیهای داستان کوتاه کوتاه در کشور و ترغیب نویسندگان جوان به استفاده از این بستر و قالب ادبی برای ارائه محتوای داستانی از اهداف برگزاری این مسابقات اعلام شده است.

مهلت ارسال آثار برای این مسابقه ادبی تا 24 دی ماه ادامه خواهد داشت و داستانهای برگزیده پس از دو مرحله داوری انتخاب می‌شوند.

بنا به اعلام دبیرخانه جایزه"داستان کوتاه کوتاه عاشورایی" به سه نفر برتراین مسابقه به ترتیب سه سکه، دو سکه و یک سکه بهار آزادی تعلق خواهد گرفت. همچنین از تعداد دیگری از برگزیدگان تقدیر می‌شود و از بین آثار برتر، تعدادی از داستانها انتخاب و توسط انتشارات سوره مهر در مجموعه‌ای به چاپ خواهد رسید.

کارگاه "شناخت داستان کوتاه کوتاه بومی و ویژگیهای آن" از ساعت 15 تا 17 در حوزه هنری، سالن شماره 2 تالار اندیشه برگزار می‌شود.

