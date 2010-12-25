پاکستان با تروریست ها برخورد قاطع کند/ "9 دی" یوم الله است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از ظهر امروز شنبه در نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه شما چندی پیش سخنانی در خصوص حادثه تروریستی چابهار مطرح کردید آیا به عقیده شما دیوار امنیتی جنوب شرق کشور نیازمند ترمیم است؟، گفت: امروز امنیت ملی کشورها تنها با خود آن کشورها تحقق پیدا نمی کند. همانطور که بسیاری از مسائل جهانی شده است امنیت ملی کشورها نیز به همکاری های منطقه ای و بین المللی گره خورده است.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در مقابله با قاچاق مواد مخدر اقدامات بسیار زیادی را انجام داده است، گفت: با فداکاری های غیورمردان ایران زمین در مقابله با قاچاق مواد مخدر کشورهای منطقه و حتی کشورهای جهان نیز از این موضوع بهره مند شده اند.

رضایی تصریح کرد: اگر ایران مبارزه با قاچاق مواد مخدر را کنار بگذارد خسارت بزرگی به کشورهای منطقه و جهان وارد خواهد شد.

وی با بیان اینکه ایران برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر هزینه های زیادی را می پردازد، گفت: مقابله با قاچاق مواد مخدر تنها برای امنیت مردم ایران نیست بلکه برای تامین امنیت ملی سایر کشورهاست.

وی خطاب به سایر کشورها گفت: جمهوری اسلامی ایران انتظار دارد که سایر کشورها به ویژه پاکستان با تروریست هایی که به راحتی به داخل کشور ما می آیند و عملیات تروریستی خود را انجام می دهند برخورد قاطع کند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در قالب پیشنهادات امنیتی خطاب به مسئولان کشور پاکستان عنوان کرد: دولت پاکستان یا خود با تروریست ها برخورد کند یا اینکه قرارگاه مشترکی با ایران تشکیل دهد که ایران نیروهای ویژه خود را برای مقابله با تروریست ها بفرستد و یا اینکه ایران با توانمندی خود تروریست ها را منهدم کند.

وی با بیان اینکه از لحاظ حقوق بین المللی ایران توانایی دارد که برای حفظ امنیت ملی خود به آن سوی مرزها برود، گفت: با این حال ما می خواهیم بر اساس همکاری های مشترک با تروریست ها مقابله کنیم و خواهان همکاری مشترک کشورهای همسایه به ویژه پاکستان که به این عملیات های تروریستی پایان دهد.

رضایی درادامه در مورد بررسی سیاست های کلی خصوصی شدن آموزش و پرورش در کشور نیز گفت: این موضوع یکی از مباحث مهم مجمع تشخیص مصلحت نظام است که در جلسات آینده به آن خواهیم پرداخت. به طوریکه مشخص شود به چه میزان بخش خصوصی می تواند در آن دخالت داشته باشد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه از نظر قانونی سیاست های کلی کشور که در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی می شود بعد از رعایت کامل قانون اساسی مطرح می شود بنابراین سیاست های کلی را باید در قالب قانون اساسی کشور در نظر گرفت، گفت: بنابراین با توجه به اینکه در قانون اساسی کشور مسئولیت آموزش و پرورش بر عهده دولت است هر اتفاقی که بنا باشد بیفتد در مرحله اجرا خواهد بود.

وی همچنین در خصوص توهین به جایگاه مرجعیت توسط برخی افراد در کشور گفت: روحانیون و مرجعیت همیشه در کشور ما مورد توجه رهبری بوده اند و با سفری که ایشان به قم داشتند جایگاه مرجعیت را تثبیت کردند.

وی با تاکید بر اینکه جای نگرانی در این زمینه وجود ندارد گفت: البته دستگاه های مربوطه باید در این رابطه به وظایف قانونی خود عمل کنند.

رضایی همچنین در مورد حماسه نهم دی ماه نیز گفت: نهم دی ماه را باید به عنوان یک یوم الله در کشور در نظر بگیریم. به طوریکه که اگر مراسم سالیانه ای هم برای بزرگداشت این روز تاریخی در کشور در نظر گرفته شود بسیار مناسب خواهد بود.

وی یادآور شد: مردم بعد از 7 ماه از واقعه ای که گذشت به صحنه آمدند و آرامش و وحدت را در روز نهم دی ماه سال گذشته به عرصه جامعه بازگرداندند. پس باید به آن به عنوان یک روز تاریخی نگاه کرد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در مورد بررسی سیاست های کلان مربوط به امر به معروف و نهی از منکر در جلسات مجمع گفت: امر به معروف و نهی از منکر برای مشارکت فعالانه آحاد جامعه در اداره کشور است. به طوریکه این حکم همه مردم را در اداره کشور و جامعه دخیل می کند و حسن آن این است که چون جنبه های اسلامی مسئله کاملا توضیح داده شده مشارکت مردم سازنده خواهد بود نه تخریبی.

رضایی در ادامه به موضوع هدفمند کردن یارانه ها در کشور اشاره کرد و افزود: به عنوان مثال هدفمند کردن یارانه ها به عنوان یک طرح ملی در کشور مطرح است و همه دولت ها نیز به دنبال اجرای آن در کشور بوده اند و حالا که دولت احمدی نژاد دست به این کار شجاعانه زده است همه باید با یکدیگر همکاری کنند.

وی تصریح کرد: البته همکاری باید در کنار پیشنهاد دادن باشد چرا که خود پیشنهاد دادن یکی از راه های اجرای درست قانون هدفمند کردن یارانه ها در کشور است.

وی اضافه کرد: اگر همکاری و پیشنهادی وجود نداشته باشد شکافی بین دولت و سایر نهادها در جامعه بوجود می آید و موجب می شود که نتوانیم از همه ظرفیت های ملی خود استفاده کنیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه وقتی هدفمند کردن یارانه ها همه امورات کشور را تحت تاثیر قرار می دهد بیانگر آن است که باید مشارکت فعالی با دولت داشته باشیم از آمادگی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای همکاری با دولت و مجلس در زمینه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها خبر داد.

رضایی همچنین در خصوص چارچوب اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز عنوان کرد: ما در بررسی سیاست های کلی کشور به دو نکته توجه داریم یکی اینکه با توجه به اینکه سیاست های کلی مبنای قانونگذاری و برنامه ریزی در کشور خواهد بود لذا با توصیه های کلی تفاوت دارد و جنبه عملیاتی به خود می گیرد. دوم اینکه نمی خواهیم وارد سیاست های اجرایی که در اختیار دولت و مجلس است شویم.