آغاز بازبینی آثار متقاضی شرکت در جشنواره تئاتر "نقطه"

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت بازبینی جشنواره متشکل از آرش دادگر، مهران امام‌بخش و لیلی مقیمی بازبینی 121 نمایش متقاضی شرکت در این جشنواره را از امروز آغاز کرده‌اند. جشنواره تخصصی تئاتر "نقطه" با محور"صلح برای همه" در سه بخش بدن، حس و بیان در مدت زمانی زیر 10 دقیقه در دانشگاه آزاد اسلامی اراک و توسط دپارتمان این دانشکده و به ‌دبیری حامد نصرآبادیان برگزار می‌شود.



در نخستین دوره جشنواره 61 گروه در بخش بدن، 31 گروه در بخش حس و 29 گروه در بخش بیان از سراسر کشور شرکت کرده‌اند. هدف از برگزاری این جشنواره بازنگری به متد‌های آموزشی بازیگری در دو بخش تجربی و آکادمیک است. نخستین جشنواره تخصصی تئاتر "نقطه" از 11 تا 13 دی‌ماه در دانشگاه آزاد سلامی اراک برگزار می‌شود.