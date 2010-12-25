آغاز بازبینی آثار متقاضی شرکت در جشنواره تئاتر "نقطه"

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت بازبینی جشنواره متشکل از آرش دادگر، مهران امامبخش و لیلی مقیمی بازبینی 121 نمایش متقاضی شرکت در این جشنواره را از امروز آغاز کردهاند. جشنواره تخصصی تئاتر "نقطه" با محور"صلح برای همه" در سه بخش بدن، حس و بیان در مدت زمانی زیر 10 دقیقه در دانشگاه آزاد اسلامی اراک و توسط دپارتمان این دانشکده و به دبیری حامد نصرآبادیان برگزار میشود.
در نخستین دوره جشنواره 61 گروه در بخش بدن، 31 گروه در بخش حس و 29 گروه در بخش بیان از سراسر کشور شرکت کردهاند. هدف از برگزاری این جشنواره بازنگری به متدهای آموزشی بازیگری در دو بخش تجربی و آکادمیک است. نخستین جشنواره تخصصی تئاتر "نقطه" از 11 تا 13 دیماه در دانشگاه آزاد سلامی اراک برگزار میشود.
بازبینی آثار متقاضی شرکت در نخستین جشنواره سراسری تئاتر "نقطه" از شنبه چهارم آذرماه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت بازبینی جشنواره متشکل از آرش دادگر، مهران امامبخش و لیلی مقیمی بازبینی 121 نمایش متقاضی شرکت در این جشنواره را از امروز آغاز کردهاند. جشنواره تخصصی تئاتر "نقطه" با محور"صلح برای همه" در سه بخش بدن، حس و بیان در مدت زمانی زیر 10 دقیقه در دانشگاه آزاد اسلامی اراک و توسط دپارتمان این دانشکده و به دبیری حامد نصرآبادیان برگزار میشود.
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