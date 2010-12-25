پژوهش باید به سمت ابتکار و خلاقیت سوق داده شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محسن غرویان با اشاره به برخی از مشکلات پژوهش‌های کنونی اظهار داشت: پژوهش صورت گرفته تکراری بوده و بحث‌های دارای موضوعات تکراری در آن‌ها فراوان مشاهده شده که نیاز به رسیدگی بیشتر در این موضوع احساس می‌شود.



وی خاطرنشان کرد: موازی کاری در پژوهش‌های اسلامی فراوان وجود دارد و سازمان‌های مختلفی در حوزه هستند که مشابه یکدیگر به فعالیت می‌پردازند و در نتیجه دستاورد آن‌ها موازی بوده و جدید نیست.



مسئول دفتر مطالعات و پژوهش‌های مرکز رسیدگی به امور مساجد قم با تاکید بر ارائه پژوهش‌ها در راستای نوآوری، ابتکار و خلاقیت گفت: محققان منابع فراوانی را مطالعه کرده و در ذیل پژوهش‌های خود نیز آن‌ها را معرفی می‌کنند ولی طرح جدیدی در آن مشاهده نمی‌شود و این موضوع مشکلی دیگر در پژوهش‌ها را به وجود می‌آورد.



حجت‌الاسلام غرویان تصریح کرد: مراکز و نهادهای پژوهشی باید سمت و سوی پژوهش‌ها را به سوی ابتکار و خلاقیت هدایت کنند.



وی با اشاره به اهمیت علوم انسانی اذعان داشت: در زمینه علوم انسانی باید متمرکز شویم و بر طبق سخن مقام معظم رهبری علوم انسانی باید مبتنی بر معارف پایه‌های اسلامی باشد و این علوم در جامعه از علوم انسانی مبتنی بر انسان‌شناسی غربی جدا شود.



تدریس کتابهای ترجمه غربی در دانشگاه‌ها یک معضل است



مسئول دفتر مطالعات و پژوهش‌های مرکز رسیدگی به امور مساجد قم خاطرنشان کرد: در دانشگاه‌های کنونی این ضعف وجود دارد که کتاب‌های ترجمه غربی شده تدریس می‌شود که این مسئله خود یک معضل است.



غرویان طراحی و عرضه علوم انسانی مبتنی بر پایه‌های اسلامی را مهم‌ترین مبنا ذکر کرد و افزود: اکنون این بخش در حوزه ما راکد بوده و البته گام‌هایی برداشته شده ولی قدم‌ها ناچیز است.



وی خاطرنشان کرد: حمایت مادی به سرمایه‌گذاری و بودجه نیاز دارد که به طور نسبی صورت گرفته ولی در مقایسه با ورزش کشور بودجه پژوهش ناچیز است.



مسئول دفتر مطالعات و پژوهش‌های مرکز رسیدگی به امور مساجد قم با اشاره به برخی از حمایت‌های معنوی صورت گرفته از پژوهشگران بیان داشت: به اندازه‌ای که فوتبالیست‌ها و ورزشکاران مورد تشویق معنوی قرار می‌گیرند محقق و پژوهشگری که طرح و نظریه‌ای ابداع کرده تشویق نمی‌شود.



حجت‌الاسلام غرویان خاطرنشان کرد: البته جشنواره‌هایی برگزار شده و از چهره‌های ماندگار تقدیر شده که حرکت شایسته‌ای است ولی اگر مقایسه‌ای صورت گیرد با میزان ایده‌آل فاصله بسیاری وجود دارد.



سیاست‌زدگی در حوزه‌های پژوهشی و علمی آفت است



وی تصریح کرد: سیاست‌زدگی در حوزه‌های پژوهشی و علمی آفت دیگری است که باید این امر تعدیل شود و تحقیق و پژوهش باید محور اصلی این بخش‌ها قرار گیرد.



مسئول دفتر مطالعات و پژوهش‌های مرکز رسیدگی به امور مساجد قم کمبود منابع را یکی از مشکلات عمده جامعه پژوهشگری ذکر کرد و یادآور شد: در حوزه علمیه منابع انگلیسی، آلمانی و فرانسه به زبان‌های مختلف وجود ندارد یا اندک است و زبانی که محقق باید به آن مسلط باشد تا از منابع استفاده کند جدی گرفته نشده است.



حجت‌الاسلام غرویان یادآور شد: طلاب و فضلای مسلط به زبان‌های خارجی انگشت شمارند و باید مرکز فراملی زبان‌های بین‌المللی و زبان‌های مشهور دنیا در حوزه تاسیس شود تا محققان در آن بخش به زبان‌آموزی مشغول شده و سپس از منابع استفاده کنند.

