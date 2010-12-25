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۴ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۲۸

در مجلس انجام می شود؛

بررسی اجرای هدفمند کردن یارانه ها در کمیسیون ویژه مجلس با حضور 4 وزیر

بررسی اجرای هدفمند کردن یارانه ها در کمیسیون ویژه مجلس با حضور 4 وزیر

کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی دولت روز یکشنبه در جلسه ای با دعوت از 4 وزیر کابینه نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را بررسی می کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی دولت در نظر دارد روز یکشنبه ساعت 14 تا 17 با حضور وزیران راه و ترابری، جهاد کشاورزی، رفاه و تامین اجتماعی و صنایع و معادن نحوه اجرا و آثار اجرایی قانون هدفمند کردن یارانه در بخش های مختلف را مورد بررسی قرار دهد.

به گزارش مهر، در پی آزاد سازی قیمت حامل های انرژی وزیر اقتصاد هفته گذشته با حضور در جلسه ای غیر علنی در مجلس توضیحاتی از شیوه اجرای این طرح به نمایندگان ارائه کرد و نمایندگان نیز سئوالات و ابهامات خود از شیوه اجرای دولت در اجرای این قانون را با وزیر و مسئولان اقتصادی دولت که در جلسه حضور داشتند مطرح کردند. 

کد مطلب 1216973

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