به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، براساس نامه‌های الکترونیکی منتشر شده از سوی شهرداری مشخص شده است که معاونان شهردار نامه‌هایی را برای تسهیل فرآیند ساخت این مسجد به فیصل عبدالرئوف طراح اصلی ایده ساخت مرکز اسلامی و مسجد بزرگ نیویورک ارسال کرده‌اند.

درحالی که رسانه‌های طرفداران سیاستهای متعصبانه نسبت به مسلمانان از این اقدام به خشم آمده و با لحنی منفی گزارشهای مرتبط با حمایت شهردار از ساخت این مسجد را منتشر کرده‌اند، مشخص شده است که در این میان عضو کمیسیون امور جوامع در شهرداری نامه‌ای به دیزی خان همسر فیصل عبدالرئوف برای پیشبرد این پروژه ارسال کرده است.

نازلی پرویزی عضو کمیسیون امور جوامع در شهرداری نیویورک در بخشی از متن این نامه اظهار داشته است: من به عنوان یک مسلمان امریکایی و یکی از ساکنان نیویورک وظیفه خود می‌دانم که این شهر را به یکی از بزرگترین شهرهای جهان تبدیل کنم.

همچنین در نامه دیگری مشخص شده است که فاطمه شاما عضو کمیسیون امور مهاجران مجوز اقامه نماز این گروه از مسلمانان را در ماه ژانویه در محل کنونی ساختمانی که قرار است به مسجد بزرگ نیویورک تبدیل شد صادر کرده است.

به دنبال واکنشهای منفی رسانه‌ها و به تبع افراد متعصب و ناآگاهی که تحت تأثیر رسانه‌ها عمل می کنند شهرداری نیویورک اظهار داشته است وظیفه اعضای کمیسیون امور جوامع و امور مهاجران یاری به گروههای مختلف از جمله ارسال نامه به آنها است. مقامات شهرداری در ارائه توضیح خود تأکید کرده‌اند که مایکل بلومبرگ شهردار نیویورک همواره با ساخت این مسجد در نزدیکی منطقه صفر موافق بوده است.

استو لئوسر سخنگوی بلومبرگ گفت: واحد امور جوامع به منظور کمک به گروههای مختلف از جمله تدارک دیدار پاپ تا تسریع تصویب فروش اوراق بهادار اسلامی ایجاد شده و در این راستا فعال است.

همچنین اعلام شده است که فیصل عبدالرئوف روحانی مسلمان که طرح ساخت مسجد و مرکز اسلامی نیویورک را پیشنهاد کرده است قرار است در سراسر ایالات متحده سفر کرده و با ایراد سخنرانی به توسعه درک بین ادیان بپردازد تا این امر بتواند به معرفی چهره صحیح اسلام و رفع مخالفتهای بیهوده متعصبان با ساخت این مسجد کمک کند.

نخستین نقطه توقف وی در این سفرهای سراسر ایالات متحده روز 15 ژانویه (25 دی ماه) در دیترویت خواهد بود چرا که این شهرداری بزرگترین جمعیت مسلمان در امریکای شمالی است. وی پس از آن به شیکاگو، واشنگتن خواهد رفت و در دانشگاههای هاروارد، جورج تاون، ییل و کارلیفرنیا شمالی سخنرانی می‌کند.

از تابستان گذشته ایده وی برای ساخت یک مرکز اسلامی و مسجد در نزدیکی محل انفجارهای یازدهم سپتامبر به موجی از مخالفتهای سیاسی و حتی شکل گیری تظاهراتهای کینه توزانه علیه جامعه مسلمان امریکا تبدیل شد.

مخالفان ساخت این مسجد را اهانتی به خانواده‌های قربانیان یازدهم سپتامبر دانسته و می‌خواهند که پروژه ساخت این مسجد به محل دیگری منتقل شود. این درحالی است که مسلمانان به‌کرات تصریح کرده‌اند که آنها نیز خانواده، اقوام و نزدیکان خود را در این حملات تروریستی از دست داده‌اند و این حملات ارتباطی به جامعه مسلمان ندارد.