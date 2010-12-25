اجرای طرح راهداری زمستانی 5 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، اژدر آق گنبدی پیش از ظهر شنبه در مانور نمادین اعزام گروههای راهداری به محورهای ارتباطی استان، افزود: در این راستا امسال 12 هزار تن نمک برای عملیات نمک پاشی در جاده های استان ذخیره و آماده استفاده است.

وی راهداری زمستانی را شامل مجموعه ای از عملیات برف ‌روبی و یخ‌زدایی، نمک پاشی، پاکسازی جاده ها از ریزشها و رانشهای مصالح کوهی، بازگشایی جاده ها و امدادرسانی به وسایط نقلیه گرفتار در برف و کولاک و روانسازی عبور و مرور کاربران جاده ها دانست.

معاون راهداری اداره کل راه و ترابری آذربایجان غربی با اشاره به اینکه همه ساله همزمان با روز راهدار اعزام گروههای راهداری در سراسر کشور به محورهای ارتباطی برای اجرای عملیات راهداری زمستانی آغاز می شود، اظهار داشت: گروه های راهداری از اوایل فصل سرما تا پانزدهم فروردین ماه سال آینده به شکل شبانه روزی در راههای ارتباطی خدمت رسانی می کنند.

آق گنبدی با بیان اینکه تجهیزات و امکانات رفاهی مناسب در راهدارخانه های استان فراهم شده، بیان داشت: راهداران اداره کل راه و ترابری آذربایجان غربی عهده دار حفظ، نگهداری و بازگشایی سه هزار و 38 کیلومتر راه اصلی و فرعی و هفت هزار و 500 کیلومتر راه روستایی هستند.

اعزام 51 گروه راهداری زمستانی به راهدارخانه ها و محورهای برف گیر آذربایجان غربی

این مقام مسئول در ادامه سخنان خود خاطر نشان کرد: همزمان با سراسر کشور، اعزام رسمی51 گروه راهداری برای اجرای عملیات راهداری زمستانی به راهدارخانه ها و محورهای برف گیر آذربایجان غربی آغاز شد.

وی از آمادگی کامل 500 راهدار برای اجرای عملیات راهداری زمستانی خبر داد و افزود: امسال 420 دستگاه ماشین آلات سنگین و سواری در 29 راهدارخانه ثابت، 15 راهدارخانه سیار و محورهای های برف گیر استان مستقر شده اند.

معاون راهداری اداره کل راه و ترابری آذربایجان غربی با اشاره به نوسازی 10 دستگاه ماشین آلات راهداری استان، افزود: تعمیر و بازسازی ماشین آلات سنگین فرسوده با استفاده از امکانات و منابع این حوزه انجام شده است.

مانور نمادین اعزام گروههای راهداری به محورهای ارتباطی همزمان با هفته راهداری با حضور جمعی از مسئولان اجرایی و تلاشگران عرصه راه و ترابری آذربایجان غربی و همچنین اکیپهای پلیس راه، هلال احمر، اورژانس، آتش نشانی و گروه های امداد و نجات جاده ای استان برگزار شد.