افزایش 8 درصدی جابه جایی مسافران توسط تاکسیها در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، فضل الله اسلامی بیان کرد: در زمان اجرای طرح زوج و فرد درتمام سطح شهر نیز، با کاهش تردد خودروهای شخصی و ترافیک ، شاهد تسهیل تردد تاکسی ها و افزایش حدود 10 درصدی جایه جایی مسافران توسط آنها بودیم.

وی در ادامه همچنین در مورد افزایش نرخ کرایه تاکسی ها همزمان با اجرای هدفمند سازی یارانه ها و افزایش نرخ سوخت گفت: نرخ های جدید پیشنهادی کرایه ها به شورای اسلامی شهر ارایه و در دست بررسی اعضای شوراست که به محض تصویب نرخ های جدید کرایه ها اعمال می شود.

اسلامی با تاکید بر اینکه در نرخ های جدید کرایه ها تنها پارامتر افزایش قیمت سوخت در نظر گرفته شده است گفت : دولت قول های مساعدی مبنی بر اینکه قیمت قطعات یدکی و لازم مختلف مورد نیاز تاکسی ها مانند لاستیک، افزایش نیابد ، داده است . ما هم با اعتماد بر این قول در افزایش نرخ کرایه ها تنها پارامتر افزایش قیمت سوخت را در نظر قرار داده ایم.

اسلامی در ادامه با بیان اینکه قیمت سوخت CNG حدود 5/7 برابر شده است گفت : پیش از اجرای هدفمند سازی یارانه ها رانندگان باید برای 30 متر مکعب گاز هزار و 200 تومان پرداخت می کردند اما اکنون برای همین میزان باید 9 هزار تومان بپردازند، از آنجا که میزان پیمایش با سوخت CNG حدود 6/1 کیلومتر کمتر از بنزین است و هزینه های جانبی و قطعات یدکی برای خودروهای گاز سوز بیشتر است، شاهد کاهش تمایل راننده گان به استفاده از سوخت CNG هستیم و جایگاه های گاز نیز خلوت تر شده اند.

مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران خاطر نشان کرد: ما به رئیس ستاد حمل و نقل و مدیریت سوخت پیشنهاد داده ایم که برای سوخت CNG هزینه کمتری از تاکسی ها دریافت شود تا تاکسی های دوگانه سوز برای خدمات رسانی به شهروندان با مشکل مواجه نشوند.