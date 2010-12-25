باغ ‌شهر تبریز احیا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، علیرضا نوین با اشاره به اهمیت محیط زیست و فضای سبز در ارتقای سلامت، اظهار داشت: آماده سازی برای این طرح از چهار سال قبل آغاز و با بیش از 800 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در این زمینه از نتایج امیدوارکننده‌ای برخوردار بوده است.

نوین در ادامه سخنان خود با اشاره به تراکم باغات در شهر تبریز خاطر نشان کرد:‌ شهر تبریز در چند دهه گذشته به عنوان یک باغ شهر معروف بوده است ولی متاسفانه روند تخریب باغات تبریز طی سال‌های گذشته به شدت در جریان بوده و موجب شده تا این شهر از جهت اکولوژیکی و فضای سبز و نیز نشاط اجتماعی به شدت تنزل کند و دومین شهر آلوده کشور محسوب شود.

وی همچنین خاطر نشان کرد: ‌متاسفانه در احداث بناهای صنعتی تبریز و استقرار صنایع عمده شهر تبریز نیز کار کارشناسی دقیق صورت نگرفته است و این صنایع بدون در نظر گرفتن مسیر بادهای شرقی، غربی شهر احداث شده است که موجب می‌شود آلاینده‌های حاصل از این کارخانجات مستقیماً وارد بخش مسکونی شهر شود.