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۴ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۳۲

در مجمع انتخابات امروز ؛

عزیز محمدی رئیس اتحادیه فوتبال باشگاه‌های کشور شد/ آجورلو رفت!

عزیز محمدی رئیس اتحادیه فوتبال باشگاه‌های کشور شد/ آجورلو رفت!

رئیس سازمان لیگ برتر با کسب 25 رای اعضای مجمع اتحادیه فوتبال، به عنوان رئیس اتحادیه باشگاه‌های کشور انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات اتحادیه باشگاه های کشور صبح امروز با حضور علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال و به میزبانی باشگاه سایپا برگزار شد که در رای گیری برای انتخاب رئیس مجمع عزیز محمدی با 25 رای  به عنوان رئیس جدید این اتحادیه انتخاب شد.

این رای گیری در شرایطی برگزار شد که مصطفی آجورلو که قبل از این به عنوان رئیس اتحادیه فوتبال باشگاه های کشور فعالیت می کرد غایب بود. آجورلو لیگ دهم را با مدیرعاملی باشگاه استیل آذین آغاز کرد اما در میانه های راه از این سمت استعفا کرد.

مهدی دادرس در این رای گیری 5 رای کسب کرد و سردار احمد شهریاری مدیرعامل باشگاه صبای قم نیز که در این نشست غایب بود بدون رای ماند.

کد مطلب 1216978

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