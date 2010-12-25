جزئیات شرکت داوطلبان فاقد سوابق تحصیلی در کنکور 90/ زمان اصلاح سوابق

به گزارش خبرنگار مهر، این گروه از داوطلبان می توانند از تاریخ 25 بهمن ماه تا 2 اسفند با مراجعه به سایت سازمان سنجش در کنکور سراسری سال 90 ثبت نام کنند. ثبت نام تنها به صورت اینترنتی و در تاریخ های اعلام شده امکان پذیر است و داوطلبان از هرگونه اقدام دیگری از جمله مراجعه حضوری، تلفنی خودداری کنند.

همچنین افرادی که مغایرتی در سوابق تحصیلی آنها وجود داشته است باید بر اساس شرایط اعلام شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور عمل کنند.

چنانچه اطلاعات ارائه شده در سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور سراسری سال 90 که مدرک دیپلم خود را در یکی از سالهای 84 تا 89 اخذ کرده اند در سایت سازمان سنجش قابل مشاهده نبوده و یا پس از مشاهده دارای مغایرت بود لازم است حداکثر تا 10 دیماه 89 به اداره آموزش و پرورش محل اخذ مدرک دیپلم و یا به نزدیکترین اداره آموزش و پرورش محل سکونت و یا کار خود مراجعه و نسبت به تحویل مدارک لازم اقدام کنند.

این گروه از داوطلبان باید مجدداً از تاریخ 25 بهمن ماه تا 2 اسفندماه با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org با همان اطلاعات کارت اعتباری ثبت نام که تهیه کرده اند نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام کنند.

بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور این گروه از داوطلبان در خصوص رفع نقص سوابق تحصیلی خود باید از هرگونه مراجعه یا تماس با سازمان سنجش آموزش کشور خودداری کنند و به شیوه ای که اعلام شد منحصراً به اداره آموزش و پرورش مربوط مراجعه کنند.

همچنین سازمان سنجش آموزش کشور درباره داوطلبان کنکور سراسری 90 که مدارک سوابق تحصیلی آنها ناقص بوده است اعلام کرده است که مراجعه آن دسته از داوطلبانی که مشمول سوابق تحصیلی هستند و اطلاعات مربوط به سوابق تحصیلی آنان ناقص است به مناطق آموزش و پرورش برای اصلاح اطلاعات سوابق تحصیلی، به منزله ثبت نام داوطلب در کنکور سراسری سال 90 تلقی نمی شود و این گروه از داوطلبان لازم است از 25 بهمن ماه تا 2 اسفندماه با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org با همان اطلاعات کارت اعتباری ثبت نام که تهیه کرده اند، نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام کنند.

منحصراً ثبت نام داوطلبانی که اطلاعات سوابق تحصیلی آنان ناقص بوده و در زمان مقرر حداکثر تا تاریخ 10 دیماه 89 به مناطق و یا نواحی آموزش و پرورش مراجعه و مدارک لازم را تحویل می کنند از 25 بهمن ماه تا 2 اسفندماه بلامانع است.

سایر داوطلبانی که به هر دلیل در زمان مقرر 16 تا 28 آذرماه سال جاری مبادرت به ثبت نام نکرده اند و یا پس از مشاهده مغایرت در سوابق تحصیلی (مخصوص داوطلبانی که سال اخذ مدرک دیپلم آنان سال 84 لغایت 89 است) به مناطق یا نواحی آموزش و پرورش مراجعه نکرده اند پس از پایان مهلت ثبت نام امکانپذیر نیست.