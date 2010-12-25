به گزارش خبرگزاری مهر، کاروان 50 نفره تیم فوتبال پرسپولیس ساعت 4 بامداد روز دوشنبه 13 دی‌ماه تهران را به مقصد ترکیه ترک می‌کند و پس از شرکت در تورنمنت آنتالیا 19 دی‌ماه به تهران بازمی‌گردد. تورنمنت آنتالیا با حضور تیم‌های پرسپولیس، کلن آلمان، آنتالیا اسپورترکیه و اینتراخت فرانکفورت از 6 ژانویه 2011 (16 دی‌ماه 1389) لغایت 8 ژانویه 2011 (18 دی 1389) به میزبانی ترکیه برگزار می‌شود.

نخستین دیدار این تورنمنت روز پنجشنبه 16 دی‌ماه بین تیم‌های آنتالیا اسپور ترکیه و کلن آلمان از ساعت 17:40 به وقت ترکیه (ساعت 16:40 به وقت تهران) برگزار می‌شود. تیم پرسپولیس ایران نیز پس از این بازی از ساعت 20:15 (ساعت 19:15 به وقت تهران) برابر اینتراخت فرانکفورت صف آرایی می‌کند.

دیدار رده بندی و فینال این تورنمنت روز شنبه 18 دی‌ماه 1389 (8 ژانویه 2011) برگزار می‌شود که ابتدا دو تیم بازنده از ساعت 18:30 (ساعت 17:30 به وقت تهران) بازی رده بندی و تیم‌های برنده از ساعت 21:05 (ساعت 20:05 به وقت تهران) بازی فینال را برگزار می‌کنند.

کلیه دیدارهای این تورنمنت در ورزشگاه "مردان" شهر آنتالیا برگزار خواهد شد.