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۴ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۰۳

برای حضور در تورنمنت آنتالیا/

تیم پرسپولیس 13 دی‌ماه عازم ترکیه می‌شود/ اینتراخت حریف اول سرخپوشان

تیم پرسپولیس 13 دی‌ماه عازم ترکیه می‌شود/ اینتراخت حریف اول سرخپوشان

تیم فوتبال پرسپولیس جهت حضور در تورنمنت چهارجانبه آنتالیا، روز دوشنبه 13 دی‌ماه عازم ترکیه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاروان 50 نفره تیم فوتبال پرسپولیس ساعت 4 بامداد روز دوشنبه 13 دی‌ماه تهران را به مقصد ترکیه ترک می‌کند و پس از شرکت در تورنمنت آنتالیا 19 دی‌ماه به تهران بازمی‌گردد. تورنمنت آنتالیا با حضور تیم‌های پرسپولیس، کلن آلمان، آنتالیا اسپورترکیه و اینتراخت فرانکفورت از 6 ژانویه 2011 (16 دی‌ماه 1389) لغایت 8 ژانویه 2011 (18 دی 1389) به میزبانی ترکیه برگزار می‌شود.

نخستین دیدار این تورنمنت روز پنجشنبه 16 دی‌ماه بین تیم‌های آنتالیا اسپور ترکیه و کلن آلمان از ساعت 17:40 به وقت ترکیه (ساعت 16:40 به وقت تهران) برگزار می‌شود. تیم پرسپولیس ایران نیز پس از این بازی از ساعت 20:15 (ساعت 19:15 به وقت تهران) برابر اینتراخت فرانکفورت صف آرایی می‌کند.

دیدار رده بندی و فینال این تورنمنت روز شنبه 18 دی‌ماه 1389 (8 ژانویه 2011) برگزار می‌شود که ابتدا دو تیم بازنده از ساعت 18:30 (ساعت 17:30 به وقت تهران) بازی رده بندی و تیم‌های برنده از ساعت 21:05 (ساعت 20:05 به وقت تهران) بازی فینال را برگزار می‌کنند.

کلیه دیدارهای این تورنمنت در ورزشگاه "مردان" شهر آنتالیا برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1216984

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