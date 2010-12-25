ایجاد شبکه های آزمایشگاهی/ تحقیقات دفاعی باید در کلیه دانشگاهها نهادینه شوند

به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو امروز شنبه در مراسم افتتاح یازدهمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری با بیان این مطلب افزود: با ایجاد شبکه های آزمایشگاهی استانی، منطقه ای و ملی همه محققین دانشگاهها باید بتوانند از تجهیزاتی که در دانشگاهها وجود دارد استفاده کنند و در مرحله بعد دستگاههای اجرایی و وزارتخانه ها نیز به این شبکه بپیوندند و شتاب کشور در تحقیقات و پژوهش افزایش پیدا کند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر اینکه دانشگاهها باید تمام توان خود برای حل مشکلات و معضلات حوزه کاربردی را حل کنند گفت: 50 درصد از توانایی ها و امکانات و استعدادهای بالقوه دانشگاهها باید در مسیر تحقیقات دفاعی مملکت به کار گرفته شود که این را در دانشگاههای کشور نهادینه کرده ایم.

وی با بیان اینکه تحقیقات دفاعی باید در کلیه دانشگاههای کشور نهادینه شوند افزود: حال بروند و اساتیدمان را به شهادت برسانند. تمام اساتید و محققان کشورمان در مسیر جهاد علمی حرکت می کنند و امیدواریم به کمک صنعت و حوزه کاربردی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بتوانیم ارتباط صنعت با دانشگاه را عمیق تر کنیم.

دکتر دانشجو از ایجاد پژوهشگاه در درون دانشگاهها تا پایان برنامه پنجم توسعه خبر داد و گفت: این حداقل است که در درون هر دانشگاه یک پژوهشگاه داشته باشیم بلکه باید در هر دانشگاه چندین پژوهشگاه راه اندازی شود.

وی با بیان اینکه پژوهش مبنای دانایی و توانایی است افزود: پیش نیاز دانایی حتما پژوهش است. اصل و ریشه برای بیشتر شدن عزت و اقتدار کشور پژوهش است. دانایی محوری یک اصل است که اکنون در مناسبات دانشگاهی، سیاسی و تجاری کشور ایجاد شده و باید این را تقویت کنیم.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در بخش دیگری از سخنانش گفت: بعضا عنوان می کنند که در دانشگاهها انسداد سیاسی وجود دارد. کدام انسداد؟ آیا فعالیت سیاسی جار و جنجال و توهین و بد و بیراه گفتن به افراد است. آیا قعالیت سیاسی این است که برای یک نفر کف و سوت بزنند و فرد دیگر را هو کنند. آیا شأن دانشگاههای کشورمان ایجاد کردن فضای کاذب هیجانی است یا ارائه اندیشه در فضایی منطقی.

کامران دانشجو خاطرنشان کرد: قائل به این هستیم که هر فردی هر اندیشه ای که دارد می تواند در یک فضای سالم و منطقی که در شأن دانشگاههایمان است عرضه کند. عده ای در طول 8 سال می خواستند دانشگاهها را خراب کنند اما امروز می گوییم هر کسی هر اندیشه ای که دارد حتی اگر عضو هیچ تشکلی هم نباشد می تواند در فضایی منطقی در قالب کرسی های آزاد اندیشی عرضه شود.

دکتر دانشجو وقتی بر ضرورت نیاز محور بودن تحقیقات دانشگاهی تأکید می کرد گفت: برشمردن اهمیت تحقیقات کاربردی به معنای نفی تحقیقات بنیادی نیست.