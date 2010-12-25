به گزارش خبرگزاری مهر، بیمهشدهای که به علت حوادث ناشی از کار و یا به هر علت دیگر، تمام یا درصدی از توان خود برای ادامه کار را از دست داده باشد، لازم است پس از دریافت گواهی از پزشک متخصص معالج مبنی برازکارافتادگی کلی به شعبهای که حقبیمه وی به آن پرداخت میشود، مراجعه کند.
در شعبه تأمیناجتماعی پس از بررسی پرونده بیمه شده، فرمی در 3 نسخه که اطلاعات هویتی بیمهشده در آن ثبت شده است، به وی تحویل داده میشود.
همچنین بیمه شده باید این فرم را برای تکمیل کردن بخش مربوط به اطلاعات پزشکی آن، نزد پزشک معالج برده و بعد از تکمیل، مجدداً فرم را به شعبه مربوطه تحویل دهد. در این مرحله شعبه تأمیناجتماعی، ضمن الصاق مدارک و تکمیل فرمهای موردنیاز، بیمهشده را به کمیسیون پزشکی این صندوق جهت بررسی و تعیین میزان ازکارافتادگی معرفی می کند.
ارائه گواهی از پزشک متخصص معالج مبنی بر غیرقابل علاج بودن بیماری، خاتمه دوره درمان بیماری، به انجام رسیدن اقدامات درمانی و توانبخشی در زمینه بیماری الزامی است.
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