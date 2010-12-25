پروین علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر از در دست چاپ بودن چند جلد از کتاب‌های ترجمه‌ای و تالیفی‌اش خبر داد و گفت: "دفترچه خاطرات پسر لاغرو" نام مجموعه‌ای به قلم جف کینی نویسنده آمریکایی است که 4 جلد آن را برای نشر چشمه ترجمه کرده‌ام. البته این مجموعه همچنان توسط نویسنده آن تکمیل می‌شود و قرار است اگر مشکلی پیش نیاید دیگر جلدهای آن را هم ترجمه کنم.

وی ادامه داد: عنوان کلی این مجموعه ،"دفترچه خاطرات پسر لاغرو" است و هر جلد آن نام مختص به خود را دارد که از جمله آنها می‌توان به "قانون رودریک" و "چله تابستان" اشاره کرد. چهار جلد اول این مجموعه مدتی پیش برای دریافت مجوز به ارشاد داده شد که چند بار مواردی از آن اصلاح شده و در حال حاضر منتظر پاسخ هستیم.

علیپور درباره اثر تالیفی‌اش که در دست چاپ است خبر داد: "گل‌گلک" داستانی برای کودکان است و قرار است نشر شباویز آن را تا پایان سال منتشر کند. این کتاب داستان دختر کوچکی است که مادربزرگش می‌گوید با گل‌ها حرف می‌زند و آنها محبت او را درک می کنند.

این مترجم افزود: این مساله باعث حسادت دختر می شود و روزی گلدان مادربزرگ را می‌شکند ولی برخورد مادربزرگ به قدری با او خوب است که متوجه اشتباهش می‌شود و دیگر حسادت نمی کند. این کتاب توسط مهرنوش معصومیان تصویرسازی شده است.

نویسنده "خسته‌ نباشی" درباره دیگر آثارش توضیح داد: "دردسرساز" نوشته بن میکایلسون آمریکایی نیز توسط نشر چشمه به ارشاد فرستاده شده بود که درباره آن هم مواردی برای تغییر اعلام شد وآنها نیز تا جایی که می‌شد اعمال شد و منتظر مجوز هستیم. این کتاب 250 صفحه‌ای، داستانی برای گروه سنی نوجوان است که از تازه‌های نشر جهان است و برنده جایزه "نوتیلوس" شده و نخستین‌بار است که به فارسی ترجمه می‌شود. این کتاب داستان پسر نوجوانی است که دست به بزهکاری می‌زند و دلیل کارهی او بدرفتاری‌های پدرش است.

علیپور افزود: "مادر خوانده من" نوشته کاترین بیتسون که در سال 2007 عنوان بهترین کتاب سال استرالیا را دریافت کرد اثر دیگری است که در انتظار دریافت مجوز دارم. این کتاب داستانی لطیف و جذاب برای بچه ها دارد. داستان درباره دختری 9 ساله و باهوش است که مادرش را سالها پیش در اثر بیماری از دست داده و با پدرش زندگی می کند. پدر او تصمیم به ازدواج با خانمی گرفته و این دختر از این اتفاق دلخور است.

وی در توضیح بیشتر این کتاب بیان کرد: دختر کوچک احساساتش نسبت به این ماجرا را در قالب نامه هایی به دو خوکچه هندی که در خانه دارد ابراز می کند. او با خود فکر می کند زندگیش با پدر هیچ کم و کاستی نداشته و دلیلی برای حضور آن زن در خانه شان نیست. از سوی دیگر شخصیت نامادری به گونه ای که است با دختر منطقی برخورد می کند و دخترک دلیلی برای مخالفت با او نمی‌بیند.

مترجم "متشکرم از ته دل" نوشته جین بوچانن افزود: چالش ذهنی دختر ادامه دارد تا اینکه از رازی در زندگی نامادری مطلع می شود و همین راز باعث می شود این دو نفر به یکدیگر نزدیکتر شوند و دختر از اینکه آنقدر زود درباره نامادریش بد قضاوت کرده است پشیمان می شود و به مرور رابطه شان بهتر می شود.

علیپور با اشاره به اینکه قصد داشت این نویسنده را با آثار مختلفش به کودکان ایرانی معرفی کند توضیح داد: کتاب "اسب آرزو" را هم مطالعه کردم ولی به این نتیجه رسیدم برای ترجمه در ایران مناسب نیست.

این نویسنده در پایان خبر داد: "سفر جادویی 5 خواهر" نوشته مارگارت ماهی و "آرزوهای کوچک" کارن هس نیز در نشر قطره مرحله تصویرسازی را پشت سر می گذارد. "سفر جادویی 5 خواهر" داستان دختری است که در یک روز گرم با مادربزرگش کنار حوضچه ای نشسته و مادربزرگش کاغذی را پنج تا کرده و به شکل آدمک می برد. باد این آدمکها را با خود می برد و ماجراهای متنوعی برای آنها پیش می آید. این آدمکها که ابتدا صورت ندارند در گذر این ماجراها کم کم اعضای چهره‌شان نقاشی می شود که این چهره ها نشان از زاویه دید آنها به دنیا دارد.این کتاب 90 صفحه ای بیانی فلسفی از اتفاقات دنیا دارد و این دیدگاه را که خداوند دست اجزای آفرینش را در دستان یکدیگر گذاشته،به نمایش می‌گذارد.