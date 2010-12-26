به گزارش خبرگزاری مهر، دنیایی که هر روز بیش از گذشته اسیر فناوریهای مصرفی می شود به سرعت تغییر می کند به طوریکه به نظر می رسد یک فناوری به سرعت ظهور می کند، مصرف می شود و برای روی کار آمدن یک فناوری پیشرفته تر، بهتر و زیباتر از رده خارج می شود.

در این راستا روزنامه "هافینگتون پست" در روز کریسمس به رده بندی و معرفی 20 وسیله و ایده ای پرداخت که توانستند در زمان حیات خود تغییرات مهمی را در عادات روزمره مردم جوامع مختلف ایجاد کنند اما همگی در طول دهه گذشته و با روی کار آمدن فناوریهای پیشرفته منسوخ شده و به دست فراموشی سپرده شدند.

ویدیو VHS

روزنامه "هافینگتون پست" رتبه اول وسایل منسوخ شده را به نوارهای "وی. اچ. اس" و دستگاههای ویدیویی این نوارها اختصاص داده است.

این دستگاهها که در زمان خود برای ثبت و تماشای لحظات مهم زندگی و لذت بردن از تماشای یک فیلم خوب بسیار توانا و مفید بودند امروز با توسعه دستگاههای "دی. وی. دی" به یک مفهوم خنده دار تبدیل شده اند.

روزنامه واشنگتن پست در سال 2005 مرگ دستگاههای پخش و ضبط و نوارهای "وی. اچ. اس" را رسما اعلام کرد. این روزنامه در آن سال نوشت: "وی. اچ. اس در حالی که تنها 29 سال داشت مرد."

آژانسهای مسافرتی

در ادامه طبقه بندی چیزهای منسوخ شده، آژانسهای مسافرتی قرار گرفته اند که دیگر جای خود را به وب سایتهای مسافرتی و برنامه های نرم افزاری دیجیتالی برای برنامه ریزی سفر داده اند.

جدایی میان کار و خانه

در رتبه سوم طبقه بندی این روزنامه، افول جدایی میان زندگی شخصی و حرفه ای قرار گرفته است. در حقیقت با ورود انسان به یک زندگی دیجیتالی چند عملکردی و اتصالات دائم بی سیم، مرز میان کار و خانه در هم تنیده شده و بنابراین انسانها در هر لحظه ای از شبانه روز و حتی در محیط خانه و یا در طول سفرهای تفریحی نیز می توانند از طریق اتصالات اینترنت بی سیم و اینترنت موبایل به امورات کاری خود برسند.

فراموشی

در رتبه چهارم این طبقه بندی، مفهوم انتزاعی "فراموشی" قرار گرفته است که به اعتقاد این روزنامه در یک شبکه برخوردار از یک حافظه وسیع که قادر است از هر تفکر و هر عملکرد کاربران خود یک کپی بگیرد، فراموشی مفهوم خود را از دست می دهد.

روزنامه نیویورک تایمز در ماه جولای 2010 در مطلبی با عنوان "وب به معنی پایان فراموشی است" پایان "حق فراموش کردن" را اعلام کرد.

مرگ تدریجی کتابفروشیها



همچنین در یک دهه گذشته مرگ تدریجی کتابفروشیها و مخاطبانشان نیز رخ داد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، توسعه کتابفروشیهای آنلاین به ویژه "آمازون" و عرضه کتابهای الکترونیک در یک دهه اخیر به شدت از تعداد مخاطبان کتابفروشیهای واقعی کاسته و این مراکز عرضه فرهنگ مطالعه را به تدریج به دست موشها سپرده است.

ساعتهای مچی

ساعتهای مچی نیز مسیر خود را به سوی ناپدید شدن طی می کنند. با ورود تلفنهای همراه، لپ تاپها و دستگاههای الکترونیکی کوچک که خدمات بسیاری کاملتری از یک ساعت نشان دادن ساده را ارائه می کنند ساعتهای مچی نیز کارایی گذشته خود را از دست داده و آخرین گامهای خود را به سوی منسوخ شدن می پیمایند.

نتایج تحقیقات "کالج بلویت" نشان می دهد که به زودی نسلی از جوانان وارد دنیای آموزش می شود که دیگر نوشتن بر روی کاغذ با خط شکسته را بلد نیست و ساعت مچی را نمی شناسد و نمی تواند درک کند که ساعت زمانی چه وسیله کارآمد و مفیدی بوده است. در این آینده قریب القوع، تنها ساعتهای لوکس و گران قیمت که ارزش هدیه داده شدن را داشته باشند زنده می مانند و ساعتهای ارزانی که وظیفه شان تنها نشان دادن زمان است محکوم به نابودی اند.

سایر منسوخ شدگان

در دهه گذشته به تدریج چیزهای دیگری نیز از رده خارج شده اند. به طوریکه در این لیست چیزهای از مد افتاده ای چون نقشه های جغرافیایی کاغذی، تماسهای تلفنی، آگهی های روزنامه های کاغذی، اتصالات دایل- آپ به اینترنت، دانشنامه های قطور، سی. دی، تلفنهای خط ثابت، فیلمهای نگاتیوی، کتابهای زرد راهنمای تلفن، کاتالوگها و فاکس نیز به چشم می خورند که هرچند هنوز کاملا منسوخ نشده اند اما آخرین نفسهای حیات را خود را می کشند.

همچنین به دلیل توسعه سیستمهای بی سیم، سیمها نیز مسیر فرسایشی خود را در جاده منسوخ شدن می پیمایند. هر چند به نوشته هافینگتون پست،" سیمها هنوز با ما هستند، اما در حال تبدیل شدن به چیزی مربوط به گذشته هستند."