کنگره ملی آیت الله میرزا ابراهیم شهید در خوی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، حجت الاسلام سید رضی شکوری پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی این شهرستان اظهار داشت: آیت الله میرزا ابراهیم شهید از شهدای دوران مشروطیت است که بیش از 50 درصد موقوفات خوی مربوط به عالم بزرگ بوده و وی یکی از 10 واقف بزرگ ایران اسلامی است.

وی با بیان اینکه تا دو هفته آینده ستاد این کنگره برای جمع آوری مقالات از سراسر کشور آغاز بکار می کند، افزود: از آیت الله میرزا ابراهیم شهید این عالم ربانی و بزرگ ایران اسلامی هم اکنون 11 جلد کتاب خطی در مضامین فقه، اصول و علم رجال به یادگار مانده است که این کتابها نیز به چاپ خواهند رسید.

وی یادآور شد: این کنگره تا اوایل سال آینده در خوی برگزار می شود.

آیت الله میرزا ابراهیم شهید در سال 1240 هجری قمری به دنیا آمد و در سال 1315 هجری قمری به شهادت رسید.