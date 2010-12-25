طرح تبدیل زباله به گازوییل در گیلان اجرا می شود

روح الله قهرمانی چابک در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به حجم زباله های تولیدی، می توان با استفاده از روشهای نوین بازیافتی هم از انباشت مواد زائد و زباله جلوگیری کرد هم سبب درآمدزایی در استان شد.

وی با اشاره به حمایت استانداری از طرح تبدیل زباله به گازوییل اظهارداشت: کارخانه های تبدیل زباله با استفاده از فناوری های نوین و تبدیل آن به گازوییل با استفاده از تکنولوژی "سی پی دی" باید در تمام شهرهای استان راه اندازی شود.

استاندار گیلان با بیان اینکه مدیریت جمع آوری درست زباله ها و پسماندهای هر شهری از عوامل مهم تامین سلامت آن شهر است، گفت: فرهنگ کاهش تولید زباله و تفکیک آن در مبداء باید بین مردم نهادینه شود چرا که افزایش جمعیت سبب افزایش تولید زباله شده و با آلوده شدن محیط زیست سلامت جامعه نیز تهدید می شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه موضوع بازیافت و تهیه کمپوست از زباله در استان یک ضرورت است، افزود: فرهنگ استفاده بهینه از مواد مصرفی برای تولید زباله کمتر باید از دوران کودکی به افراد جامعه منتقل شود.

قهرمانی چابک با تاکید براینکه 70 درصد زباله ها به عنوان طلای کثیف قابل بازیافت است، یادآورشد: با توجه به این مقوله در زمینه کاهش میزان دفع زباله ها و نیز استفاده اقتصادی از زباله ها و نیز تهیه کمپوست می تواند مورد مصرف قرار گیرد.