  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۴ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۴۵

خدمات الکترونیک تأمین‌اجتماعی به زودی اجرایی می شود

خدمات الکترونیک تأمین‌اجتماعی به زودی اجرایی می شود

مدیرعامل صندوق تأمین‌اجتماعی از ارائه خدمات الکترونیک این صندوق در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت‌الله حافظی مدیرعامل صندوق تأمین‌اجتماعی با بیان این خبر، گفت: امروزه بسیاری از نهادها و سازمان‌ها خدمات خود را به صورت الکترونیک ارائه می‌کنند، بنابراین باتوجه به گستردگی مخاطبان این صندوق و خدمات وسیع ارائه شده لازم است با انجام مطالعات کارشناسی نسبت به ارائه هرچه بیشتر خدمات الکترونیکی با فن‌آوری‌های روز اقدام شود.

وی افزود: در صندوق تأمین‌اجتماعی همکاران صاحب‌ بینش و متفکر و علاقه‌مند به مجموعه هستند که مدیران ارشد صندوق باید از این ظرفیت‌ها برای رشد و تعالی این صندوق استفاده کنند.

حافظی بر پیگیری جدی وصول مطالبات صندوق تأمین‌اجتماعی از شرکت‌ها و کارگاه‌ها در استان‌ها تأکید کرد و گفت: به همین منظور نشستی با استانداران در زمان سفرهای استانی پیش‌بینی شده است و چنانچه بدهکاران به این صندوق نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایند نسبت به اعمال ماده 50 اقدام می شود.

وی در پایان به برخورد با پدیده زیرمیزی اشاره و تأکید کرد: درصورت عدم رعایت چارچوب و اخلاق حرفه‌ای قرار داد با پزشکان متخلف به صورت یک‌طرفه لغو می شود.

کد مطلب 1216994

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها