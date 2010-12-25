به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت‌الله حافظی مدیرعامل صندوق تأمین‌اجتماعی با بیان این خبر، گفت: امروزه بسیاری از نهادها و سازمان‌ها خدمات خود را به صورت الکترونیک ارائه می‌کنند، بنابراین باتوجه به گستردگی مخاطبان این صندوق و خدمات وسیع ارائه شده لازم است با انجام مطالعات کارشناسی نسبت به ارائه هرچه بیشتر خدمات الکترونیکی با فن‌آوری‌های روز اقدام شود.

وی افزود: در صندوق تأمین‌اجتماعی همکاران صاحب‌ بینش و متفکر و علاقه‌مند به مجموعه هستند که مدیران ارشد صندوق باید از این ظرفیت‌ها برای رشد و تعالی این صندوق استفاده کنند.

حافظی بر پیگیری جدی وصول مطالبات صندوق تأمین‌اجتماعی از شرکت‌ها و کارگاه‌ها در استان‌ها تأکید کرد و گفت: به همین منظور نشستی با استانداران در زمان سفرهای استانی پیش‌بینی شده است و چنانچه بدهکاران به این صندوق نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایند نسبت به اعمال ماده 50 اقدام می شود.

وی در پایان به برخورد با پدیده زیرمیزی اشاره و تأکید کرد: درصورت عدم رعایت چارچوب و اخلاق حرفه‌ای قرار داد با پزشکان متخلف به صورت یک‌طرفه لغو می شود.