به گزارش خبرگزاری مهر، رحمتالله حافظی مدیرعامل صندوق تأمیناجتماعی با بیان این خبر، گفت: امروزه بسیاری از نهادها و سازمانها خدمات خود را به صورت الکترونیک ارائه میکنند، بنابراین باتوجه به گستردگی مخاطبان این صندوق و خدمات وسیع ارائه شده لازم است با انجام مطالعات کارشناسی نسبت به ارائه هرچه بیشتر خدمات الکترونیکی با فنآوریهای روز اقدام شود.
وی افزود: در صندوق تأمیناجتماعی همکاران صاحب بینش و متفکر و علاقهمند به مجموعه هستند که مدیران ارشد صندوق باید از این ظرفیتها برای رشد و تعالی این صندوق استفاده کنند.
حافظی بر پیگیری جدی وصول مطالبات صندوق تأمیناجتماعی از شرکتها و کارگاهها در استانها تأکید کرد و گفت: به همین منظور نشستی با استانداران در زمان سفرهای استانی پیشبینی شده است و چنانچه بدهکاران به این صندوق نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایند نسبت به اعمال ماده 50 اقدام می شود.
وی در پایان به برخورد با پدیده زیرمیزی اشاره و تأکید کرد: درصورت عدم رعایت چارچوب و اخلاق حرفهای قرار داد با پزشکان متخلف به صورت یکطرفه لغو می شود.
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