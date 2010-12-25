نگاهی به کاریکاتور روز رسانه های عربی

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز تلاش آمریکا برای سرپوش نهادن بر اقدامات ضد حقوق بشری تل آویو و تنش زایی دادگاه ترور حریری توجه رسانه های عربی را به خود اختصاص داده است.

چتری برای اسرائیل؛ تو ادامه بده!

روزنامه الحیات امروز نگاهی انتقادی به تداوم حمایت بی چون و چرای واشنگتن از تل آویو دارد. بر این اساس، سردمداران کاخ سفید هرگز تمایل ندارند سرپوش نهادن بر تجاوزات و اقدامات ضد حقوق بشری رژیم صهیونیستی را پایان دهند.

دادگاه ترور حریری؛ "بلمار" اومده، چی چی آورده؟!

پایگاه خبری الانتقاد امروز اشاره ای ظریف به مسئله دادگاه بین المللی ترور حریری داشته که تنش زایی آن در لبنان همچنان ادامه دارد. بر این اساس، با نزدیک شدن به آغاز سال نو میلادی "دانیل بلمار" دادستان دادگاه بین المللی ترور حریری در هیبت بابانوئل ظاهر شده و هدیه ای برای لبنانی ها آورده است. البته هدیه ای خطرناک، موسوم به حکم احتمالی!

آشتی در فلسطین؛ فلش کدوم طرفیه؟!

روزنامه الوطن عربستان امروز در کاریکاتوری به تداوم اختلافات در صحنه داخلی فلسطین توجه دارد که با وجود تلاشهایی که انجا می شود همچنان در رسیدن به آشتی نهایی شکست خورده باقی مانده است.

زیر گیوتین؛ بزار صفحه فیس بوکم رو چک کنم!

روزنامه الاتحاد امارات امروز در کاریکاتوری به رشد روز افزون کاربران شبکه های اجتماعی مجازی همچون فیس بوک و تویتر توجه دارد.

ساحل عاج؛ دعوا بر سر ریاست!

روزنامه الاتحاد امارات امروز در کاریکاتوری به تنشهای سیاسی در کشور آفریقایی ساحل عاج در مسئله ریاست جمهوری توجه دارد. بر این اساس، نتیجه این تنشها در آخر به ضرر مصالح این کشور تمام خواهد شد.

مذاکرات سازش؛ فعلا باد بزن!

روزنامه الرایه قطر امروز به تعلیق مذاکرات سازش در پی کارشکنی های رژیم صهیونیستی توجه دارد که از طرف فلسطینی تنها یک دکور ساخته است.

سایه سنگین شناسایی فلسطین!

کیه کیه در می زنه؟!!

روزنامه عکاظ عربستان امروز به کشف فعالیتهای جاسوسی رژیم صهیونیستی در مصر که اخیرا از آن پرده برداشته شد، اشاره دارد.

آهنگ جدایی

روزنامه البیان امروز در کاریکاتوری به همه پرسی تعیین سرنوشت در جنوب سودان توجه دارد و نتیجه ای جز جدایی این منطقه از سودان برای آن ندیده است.

جنگ آب در جهان؛ بدون شرح