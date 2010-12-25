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۴ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۵۶

با حضور اکبرزاده/

کارگاه داستان‌نویسی در فرهنگسرای ملل برگزار می‌شود

کارگاه داستان‌نویسی در فرهنگسرای ملل برگزار می‌شود

کارگاه داستان‌نویسی با حضور محمود اکبرزاده در فرهنگسرای ملل برپا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کارگاه باهدف ترویج شیوه‌های مدرن داستان‌نویسی و آشنایی علاقه‌مندان با متدهای صحیح و چارچوبهای آن برگزار خواهد شد.

محمود اکبرزاده تاکنون کتابهای متعددی از جمله امتداد سپیده، آدمهایی مانند من و مرد نخستین را به چاپ رسانده و در سال 76 برنده جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی شده است.

علاقه‌مندان برای ثبت نام در این کارگاه داستان‌نویسی می‌توانند به واحد کارشناسان آفرینش و اجرا در فرهنگسرای قیطریه به نشانی بزرگراه آیت الله صدر، بلوار قیطریه، بوستان قیطریه، فرهنگسرای ملل مراجعه کنند.
 

کد مطلب 1216997

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