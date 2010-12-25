به گزارش خبرگزاری مهر، این کارگاه باهدف ترویج شیوه‌های مدرن داستان‌نویسی و آشنایی علاقه‌مندان با متدهای صحیح و چارچوبهای آن برگزار خواهد شد.

محمود اکبرزاده تاکنون کتابهای متعددی از جمله امتداد سپیده، آدمهایی مانند من و مرد نخستین را به چاپ رسانده و در سال 76 برنده جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی شده است.

علاقه‌مندان برای ثبت نام در این کارگاه داستان‌نویسی می‌توانند به واحد کارشناسان آفرینش و اجرا در فرهنگسرای قیطریه به نشانی بزرگراه آیت الله صدر، بلوار قیطریه، بوستان قیطریه، فرهنگسرای ملل مراجعه کنند.

