بررسی اعتلای منابع انسانی آموزش و پرورش در مجمع تشخیص مصلحت نظام

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از ظهر امروز شنبه در نشست خبری در بیان تشریح مصوبات امروز مجمع اظهار داشت: جلسه امروز مجمع در ادامه بررسی سیاست های کلی نظام آموزش و پرورش در کشور بود .

وی با بیان اینکه دو محور مهم در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت، گفت: یکی از محورهای مهمی که امروز در جلسه مجمع مورد بررسی قرار گرفت بهسازی و اعتلای منابع انسانی در نظام آموزش و پرورش بود و محور مهم دیگر نیز توجه به مسئله تحول در نظام آموزش و پرورش کشور بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

رضایی با بیان اینکه در مسئله بهسازی و اعتلای منابع انسانی در نظام آموزش و پرورش ارتقاء منزلت اجتماعی معلم مورد توجه قرار گرفت، گفت: امروز منزلت اجتماعی معلمان در جامعه پایین است و ارتقاء آن نیز مورد توجه مسئولان کشور قرار دارد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظر گرفتن توسعه مهارت های علمی و حرفه ای معلمان را از دیگر مسائل مورد توجه در این جلسه عنوان کرد و گفت: مسئله دیگر نظام های ارزیابی برای ارتقاء معلمان و همچنین در نظر گرفتن نظام پرداخت بر اساس شایستگی و توانایی معلمین کشور در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به طوریکه یک نظام ارزیابی و پرداخت و جامعی در نظام آموزش و پرورش کشور داشته باشیم.

وی اضافه کرد: نباید به معلمی فقط به عنوان شغلی که در کلاس درس کارآیی دارد توجه کرد بلکه معلم یکی از عناصر مهم نظام آموزش و پرورش است که باید معلمان در فرآیند تعلیم و تربیت مشارکت بیشتری داشته باشند و فعالیت های خود را توسعه دهند.

وی در ادامه به موضوع ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش اشاره کرد و افزود: همانطوریکه مقام معظم رهبری فرمودند آموزش و پرورش باید متحول شود و ما آموزش و پرورشی می خواهیم که با انقلاب، اسلام و فرهنگ اسلامی - ایرانی ما تناسب داشته باشد و همچنین متناسب با توسعه کشورهای دیگر باشد.

رضایی اضافه کرد: این تحول از انطباق محتوای آموزشی می تواند شروع شود. به طوریکه محتوای آموزشی آن متناسب با پیشرفت های علمی و فناوری دنیا شود. همچنین محتوای آموزشی ما متناسب با فرهنگ اسلامی و ایرانی ما شود و این انطباق کمک می کند که محتوای موثر کارآمد و بومی در کشور داشته باشیم.

رضایی با بیان اینکه باید از حافظه محوری و محفوظات و همچنین روشهای سنتی گذشته، به روش های جدید که مبتنی بر تفکر تحقیق، خلاقیت و نوآوری است برسیم، گفت: به عبارتی دیگر قصد ما این است که آموزش از شیوه های سنتی مرسوم به شیوه هایی که خود دانش آموزان فعالانه در امر محتوا و یادگیری شرکت دارند انتقال داده شود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام توسعه فرهنگ اسلامی را از دیگر نکات مورد توجه در این زمینه دانست و افزود: باید از فرهنگ در محتوای آموزشی و در تعلیم و تربیت استفاده کرد به طوریکه فرهنگ دینی و اسلامی ما نقش فعال تری را نسبت به گذشته در محتوای آموزشی ایفا کند.

وی در پایان گفت: البته همه این مصوبات سیاست های کلی پیشنهادی مجمع تشخیص مصلحت نظام است که خدمت رهبری ارائه خواهد شد که ایشان هم آنها را اصلاح و به دولت و مجلس ابلاغ خواهند کرد تا بر اساس آن برنامه ریزی در خصوص نظام آموزش و پرورش اصلاح شود.