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۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۲، ۳:۳۳

ناشر برگزيده اي كه غايب است

انتشارت شباويز كه در افتتاحيه نمايشگاه بين المللي كتاب تهران به عنوان ناشر برگزيده كتاب كودك در سال 1381 معرفي شد ، در اعتراض به بر خورد برگزار كنندگان اين نمايشگاه در سال گذشته از شركت در نماشگاه كتاب خود داري كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر : در افتتاحيه شانزدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران ،  شباويز به عنوان ناشر برگزيده كتاب كودك در سال 1381 معرفي گرد يد. اما اين انتشارات  در اعتراض به نحوه تقسيم غرفه هاي ناشران كتاب كود ك د ر سال گذشته در نمايشگاه شانزدهم كتاب تهران شركت نكرد. 

 د كتر خلعتبري مسول اين انتشارات پيش از اين  در گفتگو با خبرگزاري مهر گفته بود : در نمايشگاه پا نزدهم بين المللي كتاب به ما توهين شد ، ما به اين رفتاراعتراض  كرد يم اما متاسفانه هيچ كس به مشكل ما رسيد گي نكرد ، به همين دليل ما در اعتراض به اين توهين در شانزدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران شركت نخواهيم كرد.

لازم به ذكر است كه در " نخستين نمايشگاه  و مسابقه طراحي جلد كتاب " كه در ارديبهشت ماه جاري برگزار شد ، 9 اثر از آثار منتشر شده توسط اين انتشارات به خاطر طراحي جلد  برگزيده شده است.

کد مطلب 1217

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