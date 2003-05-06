ناشر برگزيده اي كه غايب است

به گزارش خبرگزاري مهر : در افتتاحيه شانزدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران ، شباويز به عنوان ناشر برگزيده كتاب كودك در سال 1381 معرفي گرد يد. اما اين انتشارات در اعتراض به نحوه تقسيم غرفه هاي ناشران كتاب كود ك د ر سال گذشته در نمايشگاه شانزدهم كتاب تهران شركت نكرد.

د كتر خلعتبري مسول اين انتشارات پيش از اين در گفتگو با خبرگزاري مهر گفته بود : در نمايشگاه پا نزدهم بين المللي كتاب به ما توهين شد ، ما به اين رفتاراعتراض كرد يم اما متاسفانه هيچ كس به مشكل ما رسيد گي نكرد ، به همين دليل ما در اعتراض به اين توهين در شانزدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران شركت نخواهيم كرد.

لازم به ذكر است كه در " نخستين نمايشگاه و مسابقه طراحي جلد كتاب " كه در ارديبهشت ماه جاري برگزار شد ، 9 اثر از آثار منتشر شده توسط اين انتشارات به خاطر طراحي جلد برگزيده شده است.