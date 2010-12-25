شکست طرح کانال انحرافی/ سرنوشت معدنچیان همچنان در پرده ابهام

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، پس از گذشت 12 روز از 22 آذرماه و ریزش معدن زغالسنگ هجدک بر روی چهار کارگر معدن و کشته شدن یک نفر از معدنچیان و مدفون شدن سه نفر دیگر که در عمق 600 متری زمین در حال استخراج زغال بودند همچنان تلاشها برای بیرون آوردن آنها درحالی ادامه دارد که طرح اصلی بیرون آوردن معدنچیان روز گذشته به دلیل رانش های مکرر زمین با شکست مواجه شد.

امداد گران معدن هجدک قصد داشتند با حفر یک تونل انحرافی و به صورت عمومی به عمق 600 متر به مرکز حادثه برسند اما به دلیل رسیدن به لایه پودر زغال و ریزش مکرر کانال و سست بودن زمین های منطقه این طرح با شکست مواجه شد و تلاشهای چند روزه معدنچیان بدون نتیجه باقیماند.

دلیل قطعی برای مرگ معدنچیان در دست نیست

از سوی دیگر سنگهای معدن ریزش کرده در اعماق دچار پدیده خود سوزی شده است و به گفته امداد گران اکسیژن اعماق معدن از بین رفته و هر چند که تاکنون دلیل قطعی در راستای مرگ حتمی معدنچیان در دست نیست اما با توجه به گذشت زمان و همچنین احتمال نبود اکسیژن مرگ سه معدنچی دور از ذهن نیست.

امداد گر معدن هجدک

تاکنون و برای اجرای طرح کانال انحرافی یک میلیون تن زغالسنگ از معدن برداشت شده است اما به دلیل ریزش و رانش معدن دسترسی به معدنچیان گرفتار غیر ممکن شده است.

کانال انحرافی جان امدادگران را به خطر می اندازد

کارشناسان معدن از احتمال به خطر افتادن جان امدادگران به دلیل ریزش پودر زغالسنگ در جریان حفر کامال انحرافی خبر می دهند و انجام این طرح را داری ریسک بالایی می دانند.

مکانی که معدنچیان هم اکنون در آن مدفون شده اند مکانی داربستی و افقی در عمق زمین است به طوریکه به وسیله یک تونل عمومی به طول 600 متر به سطح زمین مرتبط بوده و بعد از چندین متر تونل افقی به وسیله یک تونل عمودی دیگر به عمق معدن هجدک متصل می شد.

برخی از کارشناسان و معدنچیان کهنه کار معدن هجدک در این خصوص می گویند به دلیل داربستی بودن معدن افقی احتمال اینکه معدنچیان توانسته باشند در زیر داربستها پناه بگیرند وجود دارد اما همچنان احتمال زنده ماندن آنها به دلیل حجم آوار بسیار کم است.

خاک برداری بستر تنها راه نجات معدنچیان

هم اکنون مسئولان گروههای امدادی در معدن هجدک تنها راه را آوار برداری از بستر تا رسیدن به مکان حادثه می دانند و در همین راستا دهها وسیله خاک برداری در منطقه در حال فعالیت شبانه روزی هستند.

آغاز خاکبرداری ماشینهای سنگین

همچنین شش اکیپ امدادی در چهار نوبت کاری به صورت مستمر فعالیت می کنند اما حجم آوار و پودر بودن زغال در منطقه اجازه پیشرفت فیزیکی لازم را نمی دهد.

یک تن زغال سنگ تاکنون جابجا شده است

سرپرست شرکت زغالسنگ کرمان در این خصوص در جلسه بررسی وضعیت امداد رسانی به معدنچیان محبوس با اشاره به حجم بالای آوار دسترسی به معدنچیان مشکل شده است.

حسین میرزایی در راستای حفر کانال انحرافی یک میلیون تن خاکبرداری در منطقه صورت گرفت اما بدلیل رانش و همچنین احتمال به خطر افتادن جان امدادگران این طرح متوقف شد.

این مسئول گفت: هم اکنون گروههای امداد تخصصی در منطقه در حال کار هستند و از متخصصان و همچنین معدنکاران بازنشسته در این گروهها استفاده کرده ایم.

وی همچنین از تلاش امدادگران برای برقراری جریان هوا در اعماق معدن خبر داد و گفت: امداد رسانی با رسیدن به نتیجه نهایی ادامه دارد.

وی ادامه داد: در این عملیات از تجربه و تخصص در کنار هم استفاده می شود.

وی ادامه داد: هم اکنون سعی می کنیم با خاکبرداری از سطح زمین به معدنچیان دسترسی پیدا کنیم و در همین راستا دهها ماشین آلات سنگین در منطقه درحال کار هستند.

سرعت در زمینه خارج کردن معدنچیان باید در دستور کار قرار گیرد

استاندار کرمان با تاکید بر لزوم تسریع در امداد رسانی به معدنچیان گفت: تاکنون اقدامات لازم صورت گرفته است و پیگیری این حادثه در سطح استانی و ملی با جدیت ادامه دارد.

کمبود اکسیژن در اعماق معدن

اسماعیل نجار نیز با اشاره به رانش معدن گفت: وضعیت خاص منطقه و ریزش مکرر زغالسنگ مهمترین مانع در امداد رسانی است.

وی خاطرنشان کرد: امکان زنده بودن معدنچیان بسیار کم است اما سعی و تلاش همچنان ادامه دارد.

مقام عالی دولت در استان کرمان بر تسریع در امداد رسانی تاکید کرد و گفت: باید به گونه ای برنامه ریزی شود که که در آینده با افزایش ایمنی معادن امکان بروز این مشکلات را کاهش دهیم.

وی همچنین خواستار ساماندهی وضعیت رفاهی کارگران این معدن در محل معدن از جمله محل استراحتگاه معدنچیان شد.

حضور خانواده معدنچیان در محل سانحه

این درحالی است که خانواده سه معدنچی همچنان امیدوار در محوطه جمع شده اند و برای زنده بودن معدنچیان دعا می کنند.

انتظار خانواده معدنچیان

یکی از اعضای خانواده معدنچیان در این خصوص به خبرنگار مهر در کرمان گفت: از روز حادثه شاهد تلاش و کوشش همه مسئولان هستیم و از این بابت از همه امدادگران متشکریم.

وی افزود: هر چند که این حادثه با توجه به حجم آوار تقدیر بوده است اما سوال اینجاست که چرا نسبت به ایمنی این معدن قبل از بروز حادثه توجه نشده بود.

وی ادامه داد: هر کدام از این افراد دارای خانواده هایی هستند که سرپرست خود را از دست داده اند و چشم انتظار هستند.

وی گفت: تا پیدا شدن معدنچیان همچنان نوری از امید داریم و امیدواریم معجزه رخ بدهد