اعراب مسئول بازیچه قرار گرفتن مذاکرات سازش هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الوطن قطر امروز در مقاله ای با عنوان "ما اعراب مسئول هستیم" می نویسد: بی هیچ شک و تردیدی کاروان های جدیدی از کمک های مردمی به سوی سواحل اشغالی غزه به راه می افتد و بالطبع اسرائیل هم دست به جنایتی مانند همانی که در حق کاروان آزادی انجام داد می زند.

"بسام ضو" نویسنده این مقاله همچنین خاطرنشان می سازد: کشتی هایی که به سمت غزه به حرکت در می آیند به نمادی جدید از نزاع در منطقه تبدیل می شوند خواه به شراره جنگ های گسترده تبدیل شوند یا در حد تکرار جنایت های قبلی باقی بماند.

اما نکته دراینجا است که همه حرف و حدیث هایی که از مقوله صلح می شود هیچ نمود خارجی ندارد و همه سفرهای دوره ای جرج میچل فرستاده اوباما برای پیگیری روند صلح تنها وقت تلف کردن است که فقط اسرائیل از این مسئله سود می برد.

میچل تاکنون 19 بار برای امکان برگزاری مذاکره ای عادلانه بین اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین سفر انجام داد که این مذاکرات تنها سرابی بیش نبود.

"بسام ضو" درادامه این سوال را مطرح می کند اما سوال این است که چه کسی اجازه می دهد که مذاکرات صلح به بازیچه ای تبدیل شود؟ و در پاسخ می نویسد: ما اعراب بله ما اعراب. خواه آنانی که قدرت در دست دارند که بالطبع مسئولیتشان شدیدتر است و خواه کسانی که خارج از قدرت و اتخاذ تصمیمات هستند.

این نویسنده درادامه تاکید می کند: هرگز در منطقه صلحی بدون احقاق حقوق ملت فلسطین وجود نخواهد داشت و ما باید از توهم صلحی که آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای اروپایی آن را مطرح می کنند بیرون آییم.

روزنامه الوطن قطر درپایان خاطر نشان می سازد: ما باید خوب بیندیشیم که محاصره غزه در حقیقت یعنی محاصره همه اعراب و اشغال فلسطین یعنی اشغال همه سرزمین های عربی.