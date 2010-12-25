اجرای طرح هدفمندی یارانه ها از بزرگترین موفقیت های نظام است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مجید ارجمند فر صبح شنبه در مراسم افتتاح کانون بسیج اساتید دانشگاه علمی کاربردی زنجان اظهار داشت: در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها که بزرگترین موفقیت برای نظام است استکبار درصدد عدم اجرای این طرح بود اما با مدیریت درستی که صورت گرفت، این طرح اجرایی شد.

وی در ادامه ترور اساتید در کشور و استان را اعتبار و استقرار برای کشور دانست و گفت: استکبار درصدد این است که مانع از تحقیقات علمی و نظامی در جامعه شود.

ارجمند فر افزود: انجام وظیفه دینی و ایمانی بر عهده همه می باشد و در عرصه های زمانی مختلف باید به وظیفه دینی و ایمانی خود عمل کنیم.

فرمانده سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجانبا اشاره به 9 دی سال گذشته، آن را تجلی قدرت خدا و حرکتی ماندگار در تاریخ بود دانست و گفت: با رشادتها و پشتیبانی مردم این نظام دوباره توانست فتنه دشمنان را خنثی کند.

ارجمند فر اظهار داشت: دانشجویان ثمره تربیت درست اساتید هستند و نتایج کار مثبت اساتید در دانشجویان مشاهده می شود.

وی، جامعه کوفه در 9 ذی الحجه را یادآور شد و افزود: مردم کوفه در ظاهر ولایی و دینی و با امام بیعت کردند لذا با میل دنیایی که داشتند نایب امام را تنها گذاشتند و خوی اشرافی گری خود را نشان دادند که عمق معرفتی و دینی شان ظاهری بود و عدم عمق شناخت و بصیرت عامل بی وفایی به امام شد.

فرمانده سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان تاکید کرد: جامعه شناسان غربی نخبگان را خواص می دانند ولی امام خمینی تاریخ انقلاب و عامل ماندگار شدن تاریخ را مردم یاد کرده که در تمام مقتضیات زمانی همراه ولایت و رهبری بوده است.

ارجمند فر یاد آور شد : هدف استکبار در فتنه سال گذشته بر اندازی و خاتمه نظام جمهوری اسلامی ایران بود که با تمام نیروها (یهودی و صهیونیست) و ابزارها و رسانه های غربی و بیگانه می خواستند جنگ روانی در بین مردم ایران ایجاد کنند و نام ایران را برای همیشه از بین ببرند.

ساختمان بسیج اساتید دانشگاه علمی و کاربردی با اعتبار پیش بینی شده یک میلیون افتتاح شد و این ساختمان در راستای ارتقای برنامه های پژوهشی و علمی در نظر گرفته شده است.