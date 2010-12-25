  1. بین الملل
  2. سایر
۴ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۰۰

چین 30 میلیارد دلار برای ذخیره آب هزینه می کند

چین 30 میلیارد دلار برای ذخیره آب هزینه می کند

رسانه های دولتی چین از برنامه این کشور برای صرف هزینه ای بالغ بر 30 میلیارد دلار برای ذخیر آب در سال 2011 خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بر اساس اعلام روزنامه "چاینا دیلی" این مبلغ برای بهبود آبیاری در راستای تضمین امنیت غله و برنامه هایی برای مبازه با سیل و خشکسالی اختصاص داده شده است.

چاینا دیلی به نقل از "چن لی" وزیر منابع آب در نشست کابینه عنوان می کند که مقداری از سرمایه گذاری از  10 درصد مالیات بر در آمد از زمین های اجاره ای تامین خواهد شد.

بقیه سرمایه به سوی احیای زیر ساخت تهیه آب برای مناطق عمده کشاورزی و تامین امنیت آب نوشیدنی 60 میلیون روستایی خواهد بود.

چن ابراز امیدواری کرد که کشور بتواند میانگین سرمایه گذاری سالیانه در سازه های ذخیره آب را دو برابر کند.

دولت چین در پنج سال گذشته 700 میلیارد یوان برای ذخیره سازی آب هزینه کرده است.

کد مطلب 1217009

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها