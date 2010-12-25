چین 30 میلیارد دلار برای ذخیره آب هزینه می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بر اساس اعلام روزنامه "چاینا دیلی" این مبلغ برای بهبود آبیاری در راستای تضمین امنیت غله و برنامه هایی برای مبازه با سیل و خشکسالی اختصاص داده شده است.

چاینا دیلی به نقل از "چن لی" وزیر منابع آب در نشست کابینه عنوان می کند که مقداری از سرمایه گذاری از 10 درصد مالیات بر در آمد از زمین های اجاره ای تامین خواهد شد.

بقیه سرمایه به سوی احیای زیر ساخت تهیه آب برای مناطق عمده کشاورزی و تامین امنیت آب نوشیدنی 60 میلیون روستایی خواهد بود.

چن ابراز امیدواری کرد که کشور بتواند میانگین سرمایه گذاری سالیانه در سازه های ذخیره آب را دو برابر کند.

دولت چین در پنج سال گذشته 700 میلیارد یوان برای ذخیره سازی آب هزینه کرده است.