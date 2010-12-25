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۴ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۰۵

کارت ملی هوشمند از سال 90 صادر می شود

کارت ملی هوشمند از سال 90 صادر می شود

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیر کل ثبت احوال آذربایجان شرقی از صدور کارت ملی در سال 90 در راستای برنامه پنجم خبر داد و گفت: اجرای این طرح تا سال 95 به پایان خواهد رسید.

رضا عبدالهی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز با بیان اینکه ایجاد دولت الکترونیک در راستای اهداف عدالت محور است، افزود: در فضای امروزی باید ضریب امنیت هویتی مردم افزایش یابد که صدور کارت شناسایی و اخذ آن به صورت مکانیزه در این راستا است.

وی با اشاره به مزایای کارت ملی هوشمند گفت: این کارت دارای سه مشخصه اصلی شناسایی افراد، تصدیق هویت فردی و امضای دیجیتالی است تا امنیت هویتی را تا حد ممکن افزایش دهد.

عبدالهی تشریح کرد: کارت هوشمند علاوه بر عکس ممهور دارای اثر انگشت دارنده کارت نیز هست.

مدیر کل ثبت احوال استان با مفید دانستن امضای دیجیتالی افزود: کارت ملی هوشمند با امضای دیجیتالی در هر مقطع زمانی و مکانی قابل استفاده بوده و برای دریافت خدمات و افزایش سرعت نقش بسزایی دارد.

وی همچنین خاطر نشان کرد: تغییرات و اصلاحات موجود در کارت با مراجعه به ادارات پست به صورتی قابل اجرا بوده و نیاز به تعویض کارت نیست.

عبدالهی با اشاره به تسریع ارائه خدمات هدفمندی یارانه ها از طریق کارت هوشمند اظهار داشت: تمامی خدماتی که دولت در طرح هدفمندی یارانه ها در حساب مردم قرار می دهد از جمله سوخت خانگی و اتومبیل و دیگر نیازها از طریق این کارت قابل دسترسی است. 

کد مطلب 1217010

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