کاظمی ابدی معاون وزیر دادگستری در امور بین الملل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی بختیاری طی حکمی علیرضا کاظمی ابدی را به عنوان معاون وزیر دادگستری در امور بین الملل منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است: نظر به تعهد، تخصص و تجارب مفید در عرصه‌های مختلف بین‌المللی به موجب این حکم به عنوان «معاون امور بین الملل» منصوب می‌شوید. امید است با استعانت از حضرت دوست و استمداد از ذوات مقدسه ائمه معصومین (ع) و بر اساس شرح وظائف مصوب در انجام تکالیف قانونی و در جهت نیل به اهداف تعیین شده در چارچوب رهنمودهای مقام معظم رهبری مدظله العالی و سیاستهای دولت محترم (مهرورزی ـ‌ خدمت‌رسانی بی‌منتبه بندگان خدا، عدالت گستری و پیشرفت مادی و معنوی کشور) به توفیقات عالی نائل آئید.

انتظار دارد با توجه به ضرورت حضور مؤثر در عرصه‌های بین‌المللی به ویژه در ابعاد حقوقی و قضایی ضمن هماهنگی با قوه ‌قضائیه و معاونت محترم حقوقی رئیس‌جمهور و با همکاری مناسب با بخشهای مختلف وزارت و سایر دستگاههای ذیربط در کشور و به طور هماهنگ و منسجم به ویژه با وزارتامور خارجه منشاء برکات و خدمات برای مردم بصیر و ایثارگرمان باشید.

حوزه بین‌الملل و ایجاد تعامل مناسب با کشورها به ویژه کشورهای دوست و مسلمان جزء سیاست‌های قطعی نظام اسلامی است که با حکمت و عزت می‌بایست در پیشبرد آن گام برداشت. از ایزد سبحان توفیقات جنابعالی را مسئلت می‌نمایم.

کاظمی ابدی پیش از این در وزارت امور خارجه در سمت معاون اداره حقوقی، مشغول به خدمت بوده است