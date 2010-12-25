هشتمین نمایشگاه کتاب هرمزگان آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، هشتمین نمایشگاه بزرگ کتاب هرمزگان ظهر امروز شنبه با حضور حسین هاشمی تختی استاندار هرمزگان و احسان الله حجتی مدیرعامل موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران آغاز به کار کرد.

همایون امیرزاده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان در مراسم افتتاح هشتمین نمایشگاه کتاب هرمزگان با اشاره به استقبال بی نظیر ناشران از نمایشگاه کتاب هرمزگان، بیان داشت: برگزاری مستمر نمایشگاه کتاب استان اثرات مثبت بسیار زیادی را در بخش کتاب و مطالعه هرمزگان داشته است.

وی افزود: نرخ مطالعه کتاب در هرمزگان 21 دقیقه به ازای هر نفر است و این در حالیست که این رقم در کشور 15 دقیقه است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان با اشاره به مطالعه چهار کتاب در سال توسط هر هرمزگانی، اظهار داشت: 63 درصد از افراد با سواد هرمزگانی کتاب غیر درسی مطالعه می کنند که استان هرمزگان از این نظر رتبه اول را در کشور دارد.

امیرزاده ادامه داد: نرخ مطالعه قرآن و کتابهای دعا در هرمزگان 18 دقیقه به ازای هر نفر است که استان هرمزگان بعد از قم از این نظر در رتبه دوم کشور قرار دارد.

وی با اشاره به ایجاد زیرساختهای عمیق و بسترهای قوی فرهنگی در هرمزگان، عنوان کرد: در سال 84 فقط 38 کتابخانه عمومی در هرمزگان وجود داشت که این رقم در حال حاضر به 42 کتابخانه رسیده همچنین در سال 84 فقط 260 هزار جلد کتاب در کتابخانه های هرمزگان وجود داشت که این رقم در حال حاضر به 410 هزار جلد کتاب رسیده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان با اشاره به ایجاد فضاهای جدید کتابخانه ای در هرمزگان، بیان داشت: در شش ماهه دوم سال آینده شاهد بهره برداری از بسیاری از فعالیتهای عمرانی در بخش کتاب خواهیم بود و رشد بیشتری در بخش کتاب و مطالعه در هرمزگان به وجود می آید.

امیرزاده اضافه کرد: معدل فرهنگی استان هرمزگان در سالهای اخیر یک جهش بسیار خوبی داشته و این امر با حمایتهای بسیار زیاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محقق شده است.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه یاد یار مهربان در بندرعباس، تصریح کرد: با برگزاری این نمایشگاه حدود 700 میلیون تومان کتاب در اختیار مدارس هرمزگان قرار می گیرد و یک رشد بسیار خوب در مدارس هرمزگان به وجود می آید.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان تاکید کرد: امروز برگزاری نمایشگاه کتاب جزو مطالبات اصلی مردم قرار گرفته است و بزرگترین ناشران کشور در نمایشگاه کتاب هرمزگان شرکت می کنند.

امیرزاده گفت: فروش بیشتر کتابهای نمایشگاه در پایان نمایشگاههای سالهای گذشته نشان دهنده عطش مردم هرمزگان برای مطالعه است.

در ادامه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان پیام بهمن دری معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به نمایشگاه کتاب هرمزگان را قرائت کرد.

هشتمین نمایشگاه کتاب هرمزگان تا روز دهم دی ماه همه روزه از صبح ها از ساعت 9 الی 12 و همچنین بعد از ظهر از ساعت 16 الی 21 آماده بازدید علاقه مندان است.