شبکه رادیویی البرز عملکرد موفقی داشته است

معاون صدای سازمان صدا و سیما ظهر یکشنبه با حضور در شبکه رادیویی البرز ضمن بازید از بخشهای مختلف این شبکه رادیویی در نشستی با حضور مدیر رادیو و جمعی از برنامه سازان اظهار داشت: نقش رسانه امروز در تمامی حوزه های مذهبی، ملی و اقتصادی نقش مهمیی است و در ایام ماه محرم رسانه به خوبی نقش تاثیرگذار خود را نشان داد.

محمد حسین صوفی ضمن تسلیت گویی به مناسبت ایام محرم و اشاره به مراسم عزاداری امسال در کشورهای مختلف مانند لندن، روسیه و ترکیه افزود: عزاداری در سراسر جهان به مناسبت محرم نشان دهنده بالندگی و فراگیری قیام عاشوراست و این اتفاق بزرگ به نام ایران و شیعه است و در حقیقت ریشه همه این عزاداریهای حسینی به کشور ایران مرتبط بازمی گردد.

وی خاطرنشان کرد: تقدیم شهدای بسیار در راه دفاع از کشور موجب افزایش تاثیر گذاری و نقش و تاثیر کشور در لبنان و افغانستان و دیگر کشورها شده است.

صوفی ادامه داد: علاوه بر مسائل سیاست خارجی برای مثال در بحث مسائل ملی و اقتصادی داخل نیز رسانه به خوبی وارد عمل شده است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر بزرگترین بحث هدفمند کردن یارانه هاست و به رادیو و تلویزیون به صورت ویژه توجه شد و دست اندرکاران رادیو و تلویزیون نیز متناسب با نیازها و ضرورت و اولویت های کشور برنامه سازی کرده اند.

بخش زیادی از آرامش بازار مرهون تلاش رسانه است

این مسئول با مثبت ارزیابی کردن فضای ایجاد شده توسط رسانه در خصوص مبحث هدفمند کردن یارانه ها اظهار داشت: آرامش که در فضای بازار وجود دارد بخش بسیار زیاد آن مرهون تلاش در رسانه است و مخصوصاً شبکه رادیویی البرز در این خصوص عملکرد خوبی داشته است.

معاون صدای سازمان صدا و سیما بیان کرد: کنداکتور خوبی در رادیو البرز تهیه شده که دارای شیب ملایمی است و با این حال تقویت عنصر برنامه سازی از باید از اولویت ها قرار گیرد.

صوفی بیان کرد: باید تفکر برنامه سازی را تقویت کرده و بر اساس آن آینده نگری کرد و بر اساس تحقیقات در این بین از امکانات و نیروی انسانی بیشترین استفاده می شود و در ارزیابی صورت گرفته شبکه البرز از شبکه های خوب به شمار می رود و نمرات بسیار خوبی در اجرای سیاست ها، هماهنگی و نظارت دارد.

وی ادامه داد: دو واحد اطلاعات و برنامه ریزی و طرح وبرنامه یک شاخص است و اگر اطلاعات لازم در همه حوزه ها به خوبی به این دو واحد نرسد امکان تهیه گزارش خوب نیست.

هماهنگی بخشهای داخلی رادیو از مهمترین مسائل حوزه پیام به شمار می رود

این مسئول همچنین هماهنگی مدیران با یکدیگر، هماهنگی با مدیریت شبکه، هماهنگی با مدیران ستادی و صف و هماهنگی مدیران شبکه با حوزه معاونت صدا را یکی از رموز حوزه پیام و اجرا دانست.

وی انجام هماهنگیهای فوق را باعث توفیق شبکه های رادیویی ونیز تقویت برنامه ریزی برشمرد که در نهایت این امر باعث سرعت در کار و افزایش بهره وری است.

صوفی جلوگیری از اصطحکاک و تنش، ایجاد نظم و انضباط در کار را از دیگر نتایج هماهنگی در کار رادیو برشمرد و گفت: در حال حاضر بحث هدفمند کردن یارانه هااز اولویت های سازمان صدا و سیما است و باید در تمامی شبکه های رادیویی تلاش شود اتفاقات بزرگ به مردم اطلاع رسانی شود.

وی همچنین با اشاره به اهداف سازمان صدا وسیمادر چهار محور دین ،اخلاق، امید و آگاهی است این موضوعات را در دستور کار تمامی بخشهای صدا و سیا برشمرد و گفت: شبکه رادیویی البرز نشان داده که یکی از شبکه های خوب در این حوزه ها بوده است.

صوفی یادآور شد: مقوله سوم که مقام معظم رهبری شروع کردند بحث" الگوی اسلامی ایرانی پیشرفته" است که مسئولیت این کار برعهده اداره کل طرح و برنامه معاونت صداست و در شبکه رادیویی البرز نیز هفته ای یک برنامه با موضوع فناوری و تکنولوژی ها باید تهیه و پخش شود.

وی خطاب به برنامه سازان و دست اندرکاران رادیو البرز اظهار داشت: پرداختن به موضوعات ملی و منطقه ای مقوله مهمی است که باید با قدرت و انگیزه برنامه های مرتب و منظم را ادامه دهید.

صوفی از زحمات دست اندرکاران و مدیریت رادیو البرز در ایام محرم قدردانی کرد و خواهان تقویت استراتژی مهندسی پیام در محرم شد و اعلام کرد: امسال جز سالهای موفق رادیو بوده است و در این راستای حفظ این موفقیت باید شبکه های رادیویی ارتباط خود را با شهرستان ها، خارج از کشور و ارائه ابتکارات و خلاقیت ها تداوم بخشند.

اجرای برنامه های مشارکتی مفید و سازنده بوده است

در ابتدای این جلسه مدیر شبکه رادیویی البرز گزارشی از جذابیت تولید برنامه های مشارکتی خبر داد و گفت: این اقدام هم به نفع تولید کنندگان و دستگاه ها و هم به نفع شبکه رادیویی البرز است.

علی سیفی افزود: پرداختن به تولید فرم جدید برنامه سازی در حوزه استراتژی و راهبردی سازمان، ایجاد تغییرات در کنداکتور برنامه ها از جمله اقدامات شبکه رادیویی البرز به شمار می رود.

در این برنامه همچنین معاونت صدا در دو ساختمان پخش و مرکزی شبکه حضور پیدا کرد و دو تلویزیون طراحی شده ر ادر این دو ساختمان که اطلاع رسانی الکترونیک و دیجیتال رادیو البرز را انجام می دهند افتتاح کرد.

صوفی همچنین از کلیه واحدهای شبکه رادیویی البرز بازدید کرد و از نزدیک با برنامه سازان گفتگو کرده و در جریان فعالیت های انجام شده و پروژه های عمرانی در دست اجرا قرار گرفت.