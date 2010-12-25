671 هزار راننده متخلف در گیلان جریمه شدند

سرهنگ غلامرضا سیری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این مدت 10 هزار خودرو و 17 هزار موتور سیکلت نیز به علت تخلف رانندگان آنها توقیف شدند.

وی عنوان کرد: در 9 ماهه سال جاری دو هزار و 615 تصادف در جاده های استان روی داد که بر اثر آنها 516 نفر کشته و سه هزار و 52 نفر مجروح شدند.

وی همچنین با اعلام اینکه پارسال 555 نفر در تصادفات جاده ای گیلان کشته شدند، یادآورشد: سرعت و سبقت غیر مجاز، خستگی، خواب آلودگی رانندگان و توجه نکردن آنان به جلو از مهمترین علت های تصادفات جاده ای در استان است.

سیری در ادامه فرهنگ سازی، مهندسی ترافیک و تجهیزات، اعمال قانون و مقررات را بعنوان عوامل تاثیرگذار در ترافیک نام برد و ادامه داد: اگر ترافیک درست مدیریت شود نظم، تعامل اجتماعی و محیط زیست بهتر شده، هزینه‌ ها و بیماریها کاهش و وقت به هدر نمی‌ رود.