عشایر از اهرمهای اصلی تولید و اقتصاد استان ایلام هستند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حجت الاسلام محمد نقی لطفی صبح شنبه در جلسه شورای عشایر استان ایلام گفت: عشایر از اهرمهای اصلی تولید و اقتصاد استان هستند.

رستمی با تأکید بر بررسی مسائل و مشکلات جامعه عشایری استان، گفت: عشایر پرتلاش و کم توقع ما از مهمترین اقشار جامعه و از ارکان و اهرمهای اصلی تولید و اقتصادی اسلامی استان هستند .

وی افزود: مسئولان ذیربط باید با شناسایی پتانسیلها و ظرفیتهای این قشر عظیم و مرتفع کردن مشکلات عشایر استان زمینه استفاده بهینه آنان از منابع غنی و احیا ندگی عشایری فراهم می کنند.

نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به سیاستها و نقشه های استعماری رژیم گذشته، عشایر استان را یکی از عوامل ثبات و ایجاد امنیت در 430 کیلومتر مرز مشترک در طول هشت سال دفاع مقدس خواند و اظهار داشت: نقش بسیار مهم عشایر در مبارزه با منافقین، مرزهای ایلام را به خط قرمز مبارزه با دشمنان مبدل کرده بود.