  1. استانها
  2. ایلام
۴ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۳۳

عشایر از اهرمهای اصلی تولید و اقتصاد استان ایلام هستند

عشایر از اهرمهای اصلی تولید و اقتصاد استان ایلام هستند

ایلام - خبرگزاری مهر: امام جمعه ایلام گفت: عشایر از اهرمهای اصلی تولید و اقتصاد استان ایلام هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حجت الاسلام محمد نقی لطفی صبح شنبه در جلسه شورای عشایر استان ایلام گفت: عشایر از اهرمهای اصلی تولید و اقتصاد استان هستند.

رستمی با تأکید بر بررسی مسائل و مشکلات جامعه عشایری استان، گفت: عشایر پرتلاش و کم توقع ما از مهمترین اقشار جامعه و از ارکان و اهرمهای اصلی تولید و اقتصادی اسلامی استان هستند.

وی افزود: مسئولان ذیربط باید با شناسایی پتانسیلها و ظرفیتهای این قشر عظیم و مرتفع کردن مشکلات عشایر استان زمینه استفاده بهینه آنان از منابع غنی و احیا ندگی عشایری فراهم می کنند.

نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به سیاستها و نقشه های استعماری رژیم گذشته، عشایر استان را یکی از عوامل ثبات و ایجاد امنیت در 430 کیلومتر مرز مشترک در طول هشت سال دفاع مقدس خواند و اظهار داشت: نقش بسیار مهم عشایر در مبارزه با منافقین، مرزهای ایلام را به خط قرمز مبارزه با دشمنان مبدل کرده بود.

کد مطلب 1217018

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها