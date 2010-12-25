گلستانیها نگران خرید تضمینی گندم نباشند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت پیش از ظهر شنبه در نشست هدفمندی یارانه ها افزود: قیمت دو هزار و 500 ریال، قیمت ملی خرید برای بخش های مختلف است و کمیته نرخ گذاری در سطح ملی همچون سال گذشته نرخ خرید تضمینی گندم از کشاورزان را در اواخر دی و یا اوایل بهمن ماه اعلام خواهد کرد و کشاورزان نیز نباید در این خصوص دغدغه داشته باشند.

استاندار گلستان با بیان این که در اجرای این قانون در ابتدای راه هستیم، گفت: مسئولان و مردم باید بدانند که کار هنوز تمام نشده و مدیران نباید بنشینند تا مشکلی ایجاد شود و آنان به سراغ حل مشکل بروند، بلکه باید دست بکار شوند و با پیش بینی مشکلات راه حلهای آن را اتخذ کنند.

قناعت سپس با اشاره به حوزه بانکداری در اجرای این قانون گفت: بانک ها باید در راستای این قانون، نسبت به پرداخت وجوه نقدی و تسهیلات مورد نیاز به مردم همکاری لازم داشته باشند و از سوی دیگر در جلوگیری از افزایش نقدینگی در جامعه، مردم را طوری تشویق و ترغیب نمایند که پول ها به بانک ها برگردد.

به گفته استاندار گلستان، اداره کل آمار، اطلاعات و برنامه ریزی استانداری نسبت به پیگیری سامانه ثبت نام خانوار از طریق مرکز اقدام کند و اداره تامین اجتماعی نیز پیگیری باز شدن سایت "رفاهی" از طریق وزارت متبوعه باشد.

وی خاطرنشان کرد: سازمان نظارت و بازرسی همانند گذشته بطور جدی پیگیر امورات بازار باشد و از سوی دیگر سازمان جهاد کشاورزی با شرکت ملی و پخش فرآورده های نفتی، همکاری و هماهنگی لازم را داشته باشد.

وی با بیان این که جلسات کمیسیون تنظیم بازار باید به صورت هفتگی ادامه یابد، افزود: مردم باید همچون گذشته اخبار صحیح و درست در خصوص این قانون را از طریق رسانه ملی و رسانه هائی که مدیران اطلاع رسانی می کنند، پیگیری کنند و از گوش کردن و دامن زدن به شایعات جلوگیری کنند.