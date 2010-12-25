کارگاه استانداردنویسی در کرج آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، کارگاه استانداردنویسی پیش از ظهر شنبه در مرکز تربیت مربی کرج آغاز شد و به مدت دو روز در این مرکز ادامه خواهد داشت.

در برگزاری این کارگاه، اهداف متعددی دنبال می شود که تحقق هریک از آنها نتایج مطلوبی در زمینه استاندارد فعالیتها به همراه خواهد داشت ضمن اینکه برگزاری کارگاه دو روز یادشده از مهمترین برنامه های سازمان فنی و حرفه ای بوده است.

دفتر طرح و برنامه های درسی سازمان آموزش فنی و حرفه ای به مظور اجرای سریعتر طرح تدوین هزار استاندارد در سال جاری پس از طی چند مرحله برای استخراج این استانداردها کارگاه یادشده را برگزار کرده است.

یکی از اهداف اجرای این برنامه، کاهش هزینه ها و دسترسی به اهداف مد نظر است و افراد ذیربط از استانهای کشور در کارگاه یادشده حاضر شده اند و آموزشهای مور نیاز را فرامی گیرند.

انتقال مفاهیم جدید در حوزه استانداردنویسی انجام می شود

انتقال مفاهیم جدید در حوزه استانداردنویسی، آشنایی همکاران ذیربط استانها با آخرین تغییرات استانداردسازی و بالا بردن پتانسیل کارشناسان استانی از دیگر اهداف برگزاری این کارگاه دو روزه است.

پیش بینی می شود که با اجرای این طرح و مستندسازی کارگاه، کارشناسان ادارات کلهای ذیربط بتوانند اطلاعات کسب شده در این کارگاه را در جلسات استانی به تمامی ذینفعان و کسانی که به دنبال تدوین استاندارد و همکاری با سازمان فنی وحرفه ای هستند، منتقل کنند.

در بعدازظهر روز شنبه، جلسه عمومی و توجیه گروه های کاری انجام می شود ضمن اینکه تشکیل و استقرار کارگره ها در سالنهای مربوطه و اجرای عملی کارگاه های یک تا شش از دیگر برنامه های روز اول کارگاه است.

مباحث کارشناسی در خصوص استانداردنویسی ارائه می شود

ادامه کارگاه ها و ارائه مباحث کارشناسی در خصوص استانداردنویسی در قالب کارگاه های تعریف شده، بررسی محتوایی، ساختاری و آسیب شناسی استانداردهای تکلیفی تدوین شده توسط کارشناسان شرکت کننده استانی از دیگر بخشهای برنامه بعد از ظهر روز اول است.

همچنین در صبح روز دوم کارگاه، توجیه برنامه های روز دوم و ادامه کارگاه ها و نهایی کردن فرمهای آموزشی استانداردنویسی و اعمال اصلاحات لازم روی استاندارهای تمرینی شرکت کنندگان انجام می شود.

برنامه بعد از ظهر روز دوم نیز شامل ارائه گزارشها و مباحث تخصصی کارگروه ها، برگزاری آزمون از شرکت کنندگان، تصحیح آزمون جهت اعطای گواهینامه و برگزاری جلسه عمومی و پاسخ به سئوالات، اختامیه و اعطای گواهینامه خواهد بود.

شرکت کنندگان با روشهای استانداردنویسی آشنا می شوند

سخنرانان مختلفی در کارگاه دو روز استانداردنویسی به سخنرانی خواهند پرداخت و شرکت کنندگان با روشهای استانداردنویسی، اهمیت استانداردنویسی و .. آشنا خواهند شد.

سازمان فنی و حرفه ای علاوه بر ستاد مرکزی، دارای 31 اداره کل در سطح کشور و یک مرکز تربیت مربی است و به منظور دستیابی به تازه‌های علوم و فن آوری روز و همگامی با استانداردهای بین المللی، همواره سعی بر گسترش روابط بین المللی از جمله با سازمان بین المللی کار (ILO) و سازمان بین المللی آموزش حرفه‌ای و کشورهای مختلف دنیا داشته است.

در این راستا سازمان صرفنظر از تفسیر کلیت ساختار تشکیلاتی، صرفا در قسمت آموزش، با پشتیبانی حوزه پژوهش فعالیتهای خود را در چارچوب محورهای مربوطه مطابق با استانداردهای بین المللی انجام می‌دهد.