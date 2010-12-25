منقطع بودن صنعت ساخت و ساز دلیل ناپایداری اشتغال در کشور

ابراهیم نظری جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در این زمینه در سخنانی با تاکید بر اینکه متولی ایجاد اشتغال در کشور وزارت کار نیست، اظهار داشت: در این راستا باید بیش از 11 دستگاه اجرایی دست به دست هم دهند و اشتغال مورد نیاز جامعه را ایجاد کنند.

نظری جلالی با بیان اینکه وزارت کار تنها حفظ اشتغال موجود در کشور را بر عهده دارد، خاطر نشان کرد: خوشبختانه یکی از اقدامات مطلوب دولت در زمینه ایجاد اشتغال ایجاد بنگاههای زود بازده بوده است.

میزان انحراف بنگاههای زودبازده کمتر از 5 درصد

وی با تاکید بر اینکه بر اساس آمارهای به دست آمده میزان انحراف این بنگاههای زود بازده در کشور کمتر از 5 درصد بوده است، عنوان کرد: این در حالیست که میزان انحراف بنگاههای زود بازده در استان لرستان تنها دو درصد بوده است.

معاون روابط کار وزیر کار و امور اجتماعی بیان داشت: این آمارها در کشورمان در حالی است که میزان ریزش و انحراف بنگاههای زود بازده در دنیا حدود 30 درصد بوده است.

رویش بنگاههای زودبازده بیشتر از ریزش آنها بوده است

نظری جلالی با اشاره به اینکه بنگاههای زود بازده ای که در کشور ایجاد شده طرح های موفقی بوده اند، یادآور شد: خوشبختانه در حال حاضر تعداد رویش بنگاههای زود بازده و واحد های تولیدی در کشور بیشتر از ریزش آنها بوده است.

عکس تزئینی است

وی با بیان اینکه استان لرستان در حال حاضر نسبت به سالهای گذشته وضعیت مطلوب تری در زمینه ایجاد اشتغال پیدا کرده است، خاطر نشان کرد: استان لرستان امروز به یک کارگاه تولید و ساخت و ساز در کشور تبدیل شده است.

40 درصد اقتصاد کشور وابستگی مستقیم با صنعت ساخت و ساز دارد

معاون روابط کار وزیر کار و امور اجتماعی با تاکید بر ایجاد اشتغال پایدار در کشور، عنوان کرد: در حال حاضر بیش از 40 درصد اقتصاد کشور وابستگی مستقیم با صنعت ساخت و ساز دارد.

نظری جلالی با بیان اینکه صنعت ساخت و ساز یک صنعت منقطع است، بیان داشت: این موضوع باعث شده که اشتغال موجود در کشور پایدار نباشد.

وی با اشاره به اینکه صنایعی مانند ساخت مسکن، تونل، جاده سازی، سد و.... وابسته به صنعت ساخت و ساز هستند، یادآور شد: با وجود اینکه با انقطاع شغل مواجه هستیم اما صنعت ساخت و ساز در کشور رونق پیدا کرده است.

700 شغل در کشور وابسته به صنعت ساخت و ساز است

معاون روابط کار وزیر کار و امور اجتماعی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 700 شغل موجود در کشور وابسته به صنعت ساختمان است خاطر نشان کرد: این در حالی است که در حال حاضر بیش از 250 نوع واحد تولیدی ساختمانی در کشور نیز وجود دارد.

نظری جلالی با اشاره به اینکه کارهای پیمانکاری و ساخت و ساز در کشور به صورت منقطع هستند، عنوان کرد: این در حالیست که مابقی مشاغل در کشور پایدار و تثبیت شده می باشند.

وی با تاکید بر حمایت از واحد های تولیدی در کشور بیان داشت: بر اساس بسته های حمایتی وزارت صنایع و معادن واحد های تولیدی مشکل دار در کشور به طور قطع مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

معاون روابط کار وزیر کار و امور اجتماعی با اشاره به کارخانه یخچالسازی خرم آباد نیز یادآور شد: در صورتی که مشکلات کارخانه یخچالسازی در استان حل نشوند به طور حتم مشکلات این کارخانه در کارگروه حمایت از تولید وزرات کار مطرح و مورد حمایت قرار خواهد گرفت.