وی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این کتاب، اثری نظری است، افزود: تاریخ تحول ادبیات کودک از بدو شکل‌گیری تا سیر تحولی آن در این کتاب آمده است.

این نویسنده با اشاره به اینکه این کتاب توسط حسین شیخ‌الاسلامی، مهدی یوسفی و فرزانه مهری از زبان انگلیسی به فارسی ترجمه شده،‌ بیان کرد: ویرایش نهایی این کتاب را انجام و هم‌اکنون مشغول نگارش یک مقدمه تحلیلی بر آن هستم.

وی با اشاره به اینکه کتاب نظری "ترجمه برای کودکان" نیز آماده چاپ شده، بیان کرد: این کتاب نوشته پروفسور ریتا ارگینس است و به زودی از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر می‌شود.

اقبال‌زاده گفت: این کتاب شامل سه مقاله تخصصی و یک مقدمه تحلیلی بوده و برای استفاده مترجمان و فعالان ادبی است.

وی درباره دیگر فعالیت‌هایش نیز اینگونه توضیح داد: مجموعه سخنرانی‌هایی در مورد کودکان گردآوری شده که توسط فرشته محجوب به فارسی ترجمه شده و هم‌اکنون در حال ویرایش نهایی آن هستم و یک مقدمه تحلیلی برای آن خواهم نوشت.

اقبال‌زاده که دبیری بخش ادبیات داستانی انتشارات قطره را نیز برعهده گرفته درباره این فعالیتش گفت:‌ هم‌اکنون این بخش را به سه گروه داستان بزرگسالان، رمان‌های نوجوانان و ادبیات دوگانه یا مرزی تقسیم کردیم.

وی ادامه داد: گروه ادبیات مرزی برای نخستین‌بار در ایران مطرح می‌شود و کتاب‌هایی را دربر می‌گیرد که در مرز ادبیات بزرگسالان است اما نوجوانان نیز به خواندن آنها تمایل فراوانی دارند.