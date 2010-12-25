14 هزار شغل در لرستان ایجاد شد

حامد ویسکرمی در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: تعداد اشتغال ایجاد شده در استان لرستان در سال جاری بیش از 14 هزار و 690 شغل بوده است.

وی خاطر نشان کرد: این میزان ایجاد اشتغال موجود در لرستان بر اساس آمار دبیرخانه کارگروه اشتغال استان و معاونت برنامه ریزی استانداری اخذ شده است.

ویسکرمی با اشاره به تعداد اشتغال ایجاد شده در بخش کشاورزی استان لرستان، عنوان کرد: در سال جاری بیش از یک هزار و 426 شغل در بخش کشاورزی استان ایجاد شده است.

مدیر کل کار و امور اجتماعی استان لرستان بیان داشت: این در حالیست که در هشت ماه نخست سال جاری تاکنون تعداد پنج هزار و 852 شغل در بخش صنعت لرستان ایجاد شده است.

ویسکرمی یادآور شد: همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون در بخش خدمات نیز تعداد هفت هزار و 319 شغل در این استان ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه بیش از 9.8 درصد اشتغال ایجاد شده در سال جاری مربوط به بخش کشاورزی بوده است، خاطر نشان کرد: همچنین 40.1 درصد اشتغال ایجاد شده لرستان در سال جاری در بخش صنعت و 50.1 درصد نیز مربوط به بخش خدمات بوده است.