ثبت نام آزمون زبان عمومی وزارت بهداشت آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام به صورت اینترنتی و از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی www.sanjeshp.ir انجام می شود. ثبت نام از ساعت 18 روز شنبه چهارم دی ماه 89 آغاز می شود و به محض تکمیل ظرفیت متوقف خواهد شد.

داوطلبان باید مبلغ 200 هزار ریال را به حساب خزانه داری کل قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران واریز کرده و اصل فیش آن را در جلسه آزمون ارائه کنند. فیشهایی که قبل از 11 آبان ماه 89 یا پس از پایان زمان ثبت نام پرداخت شده باشد، قابل پذیرش نیست. ارائه فیش نامعتبر یا عدم ارائه اصل فیش موجب محرومیت داوطلب از شرکت در این دوره و تمامی آزمون های بعدی MHLE خواهد شد.

ظرفیت آزمون 300 نفر است و عدم ارسال مدارک به منزله انصراف از شرکت در آزمون است. ثبت نام الکترونیکی، داشتن کد رهگیری و همچنین پرداخت هزینه شرکت در آزمون، بدون ارسال مدارک فوق الاشاره، فاقد اعتبار است و مجوز شرکت در آزمون نخواهد بود.

کارت ورود به جلسه آزمون در روزهای 27 تا 29 دی ماه 89 از طریق سایت مرکز سنجش قابل دریافت است و برای ورود به جلسه آزمون، همراه داشتن کارت ورود به جلسه، اصل کارت ملی و اصل فیش بانکی الزامی است و همراه نداشتن هر یک از این مدارک موجب محرومیت از ورود به جلسه و شرکت در آزمون می شود.

آزمون زبان عمومی (Ministry of Health Language Exam) وزارت بهداشت برای افراد داوطلب به منظور ارزیابی توان داوطلب در زمینه تسلط به درک مطلب شنیداری، دستورزبان، واژگان زبان انگلیسی، خواندن و درک مطلب برگزار می شود.