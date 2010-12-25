به گزارش خبرگزاری مهر "نهم دی ماه" یاد آور روزیست که درآن بار دیگر "دست قدرت خدا" در دفاع از حریم ولایت از آستین ملت ایران بیرون آمد تا به تمام فتنه گران و حامیان غربی آن ها حقانیت کلام الهی "ان الباطل کان زهوقا" را یاد آوری کند.

این سطور چیزی نیست، جز یادآوری تاریخی و گام به گام حوادثی که حماسه "نهم دی ماه" را رقم زد. همان روزی که رهبر معظم انقلاب آن را به تاسی از امام راحل در نام گذاری قیام مردمی 15 خرداد، یوم الله نامیدند.

روزهای آغازین دی ماه سال 88 زمانی بود که وقایع مرتبط با تشیع جنازه آقای منتظری و حرمت شکنی های روی داده در حرم حضرت معصومه آن را ملتهب کرده بود.

از سوی دیگر مردم قم و برخی از شهرهای دیگر اعتراضات خود جوشی را نسبت به این حرمت شکنی آغاز کرده بودند و هنوز فضای سیاسی کشور متاثر از این واقعه بود.

برخی از شبکه های اجتماعی متعلق به فتنه گران نیز زمزمه هایی در خصوص حرکت های خیابانی در روز های تاسوعا و عاشورا آغاز کرده بودند، اما همه چیز هنوز در حد شایعه بود.

شاید هیچ کس باور نمی کرد که کار طغیانگران در برابر قانون به عصیان گری دربرابر عاشورای حسینی برسد.

- در روز 4 دی ماه شهر قم شاهد خروش مردم دین مدار این شهر در مخالفت با اعمالی بود که از سوی برخی در تشیع جنازه منتظری روی داد.



مردم قم با سردادن شعارهای «مرگ بر ضد ولایت فقیه»، «شهر مقدس قم،‌ جای منافقین نیست» خواستار خروج حامیان سران فتنه از شهر قم شدند.



تظاهر کنندگان قمی همچنین با سردادن شعار «خونی که در رگ ماست، هدیه به رهبر ماست»، «ما اهل کوفه نیستیم، روبه‌روتون می‌ایستیم»، «صبر ملت سرآمده رهبرا، دشمنت ابتر آمده رهبرا»، «مزدور آمریکایی، ما آمدیم کجایی» آمادگی خود را برای حمایت همه‌جانبه و گسترده از مقام عظمای ولایت و برخورد با ساختار شکنان اعلام کردند.

- سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران نیز در خطبه های روز جمعه 4 دی ماه با اشاره به فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی، گفت: عشق به ابا عبدالله الحسین در جان ملت ایران است و مردم ما دهه محرم را به عشق امام حسین زنده نگه می‌دارند.



وی با اشاره به ضرورت مشخص شدن مرزبندی ها با بیگانگان افزود: آن‌هایی که دل در گرو انقلاب و خط امام دارند باید مرزشان را با بیگانگان مشخص کرده و به فرموده رهبر انقلاب اگر آمریکا، انگلیس، فرانسه،‌ منافقین، سلطنت‌طلبان و مطربان فراری از جریانی حمایت کردند، آن جریان باید به خود بیاید؛ چرا که معنا ندارد دشمنان ملت از یک جریان حمایت کنند.



آیت الله خاتمی با ابراز تاسف از اقدامات ساختارشکنانه عده‌ای در این مراسم، خاطرنشان کرد: عده‌ای که مدت‌هاست خط خود را از ملت جدا کردند در این مراسم ساختارشکنی کرده و شعارهای آمریکایی و اسرائیلی پسند سر دادند که باید از آنان پرسید این ناجوانمردی را چگونه تفسیر می‌کنند؟

- سفر رییس مجلس شورای اسلامی و سخنرانی رییس جمهور در مسجد ارک نیز از جمله حوادث دیگری بود که در این روز به وقوع پیوست.

- احمدی نژاد در جمع عزاداران مسجد ارک در سخنانی به ارزیابی عملکرد دولت در رابطه با مسائل مذهبی پرداخت و درباره نقشه شوم استکبار برای مخالفت با مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله حسین(ع) با عزاداران حسینی صحبت کرد.

- درحالی که رسانه های رسمی تر جریان موسوم به سبز در سکوتی عجیب نسبت به برنامه های فتنه گران برای روز عاشورا هستند، وبلاگ ها و شبکه های اجتماعی هوادارانشان مملو از شعارها و تبلیغات تند برای تهییج همقطاران به شورش و آشوب در روز عاشورای حسینی است.

مردم عزادار و عاشق اباعبدالله الحسین(ع) اما، مشغول برگزاری مراسم باشکوه سوگواری برای سید و سالار شهیدان هستند و فارغ از درگیری های کم ارزش سیاسی فتنه گران، به اقامه عزا مشغولند.

از زنجان خبر می رسد اجتماع چند صد هزارنفری مردم در روز هشتم محرم در خیابان های مقابل حسینیه اعظم زنجان، چشم جهانیان را از این همه عشق و علاقه به خاندان عصمت و طهارت و راه خونین حسین بن علی(ع) خیره کرده است. وضعیت سایر شهرهای کشور نیز دست کمی از زنجانی های عاشق علمدار کربلا ندارد.

تهران و ایران آبستن حوادث و اتفاقات بزرگی است. بعد از روزهای ملی 13 آبان و 16 آذر که به گرد شعارها و اقدامات ساختارشکنانه آلوده شد، آیا روز عاشورای حسینی نیز که آئینی ترین روز ایرانیان است، دستخوش هجوم فتنه گران قرار خواهد گرفت؟

