طرحهای صنعتی گلستان از منابع دولتی بهره مند می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رضا غلامی ظهر شنبه در نشست این معاونت با اشاره به حضور هیئت اعزامی استان در چهارمین همایش سرمایه گذاری و نمایشگاه بین المللی کیش افزود: همچنین مقرر شد سرپرست سازمان صنایع و معادن استان به همراه رئیس خانه صنعت و معادن گلستان و هشت سرمایه‌گذار بخش صنعت و معدن جلسه‌ای تخصصی با رئیس سازمان گسترش داشته باشد.

وی اظهار داشت: طی توافقی با یکی از سرمایه‌گذاران و فعالان گالری در جزیره کیش قرار شد این سرمایه‌گذار با سفر به استان گلستان در بخش سرمایه‌گذاری و گردشگری خصوصا جاذبه‌های گردشگری اقدامات لازم انجام دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت اعزامی گلستان در چهارمین همایش سرمایه‌گذاری و نمایشگاه بین‌المللی توسعه و تجارت جزیره کیش در همه پانل‌های ارائه شده حضور فعال داشته‌اند.



در این نمایشگاه پانل‌های تخصصی در خصوص صنعت و معدن، گردشگری، آب و کشاورزی، نفت و گاز و پتروشیمی، عمران شهری و زیربنایی ارائه شده است.



در تمام این پانل‌های تخصصی هیئت گلستانی به سرپرستی رضا غلامی معاون برنامه‌ریزی استاندار گلستان حضور کامل داشته و به ارائه طرح‌های و قابلیت‌های استان پرداخته است.



معاون برنامه‌ریزی استاندار گلستان به دعوت بهروز علیشیری رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران در جلسه مذاکره با سرمایه‌گذاران کشورهای هندوستان، کانادا، ایتالیا، عراق و سوریه شرکت کردند و قابلیت‌های استان را تشریح کرد.



در این جلسه معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان اقتصادی و دارایی گلستان به همراه رئیس خانه صنعت و معدن استان و چند تن از مدیران دستگاه اجرایی استان وی را همراهی کردند.