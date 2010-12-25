"پسرم قدش بلند‌ است" به چاپ دوم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، آناهیتا آروان درباره این کتاب گفت: "پسرم قدش بلند است" شامل هفت داستان با این عناوین است: قفس، درخت سیب، آسمون فیروزه، بوی گل پیراهن، نذر و نیاز، پسرم قدش بلند است، دل عسلیهاو وقتی انار میترکد.
این نویسنده کودک و نوجوان درباره محتوای این داستانها گفت: این داستانها همگی بعد تربیتی و اخلاقی دارند. مثلا داستان "پسرم قدش بلند است" درباره پسردوست بودن برخی خانواده هاست که فرزند پسر را به دختر ترجیح می دهند و حتی گاهی این مساله باعث می شود که یک زندگی از هم بپاشد.
وی افزود: در این داستان، راوی که خود در یک خانواده فاقد پسر رشد یافته، اکنون در ذهن خود زمانی را مجسم می کند که نوزاد پسر به دنیا میآید و ...
به گفته آروان این کتاب که اولین بار در سال 84 منتشر شده، بدون ویرایش و با همان شکل و شمایل اولین چاپ خود منتشر شده است.
"پسرم قدش بلند است" تولید مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری است که در 66 صفحه، قطع پالتویی و در شمارگان 2 هزار و 500 نسخه توسط سوره مهر برای نوجوانان به چاپ دوم رسیده است.
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