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۴ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۴۰

"پسرم قدش بلند‌ است" به چاپ دوم رسید

"پسرم قدش بلند‌ است" به چاپ دوم رسید

چاپ دوم مجموعه داستان "پسرم قدش بلند است" نوشته ‌آناهیتا‌ آروان برای گروه سنی نوجوان ‌توسط انتشارات سوره مهر ‌منتشر شد.

به‌ گزارش‌ خبرگزاری ‌مهر، آناهیتا آروان درباره این کتاب گفت: "پسرم قدش بلند است" شامل هفت داستان با ‌ این عناوین است: ‌قفس، درخت ‌سیب، آسمون ‌فیروزه، ‌بوی‌ گل پیراهن، نذر و نیاز، پسرم قدش بلند است، دل عسلی‌هاو وقتی انار می‌ترکد.

این نویسنده کودک و نوجوان درباره محتوای این داستان‌ها گفت: این داستان‌ها همگی بعد تربیتی و اخلاقی دارند. مثلا داستان  "پسرم قدش بلند است" درباره پسردوست بودن برخی خانواده هاست که فرزند پسر را به دختر ترجیح می دهند و حتی گاهی این مساله باعث می شود که یک زندگی از هم بپاشد.
 
وی افزود: در این داستان، راوی که خود در یک خانواده فاقد پسر رشد یافته، اکنون در ذهن خود زمانی را مجسم می کند که نوزاد پسر به دنیا می‌آید و ...
 
به گفته آروان این کتاب که اولین بار در سال 84 منتشر شده، بدون ویرایش و با همان شکل و شمایل اولین چاپ خود منتشر شده است.
 
"پسرم قدش بلند است" تولید مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری است که در 66 صفحه، قطع پالتویی و در شمارگان 2 هزار و 500 نسخه توسط سوره مهر برای نوجوانان به چاپ دوم رسیده است.
 
کد مطلب 1217030

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