ایران از هیچ کمکی در جهت بازسازی و استقلال افغانستان دریغ نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رحیمی پیش از ظهر امروز شنبه در دیدار «محمد قسیم فهیم» معاون اول رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با اشاره به اشتراکات زبانی، فرهنگی و دینی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان گفت: رابطه ایران و افغانستان رابطه ای قلبی، خویشاوندی و جدایی ناپذیر است و هر دو کشور باید در جهت استحکام و تعمیق هرچه بیشتر روابط تلاش کنند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به حضور قدرت‌های زورگو در افغانستان یادآور شد: قدرت‌های استکباری با بوجود آوردن حادثه یازده سپتامبر و به بهانه مبارزه با تروریسم دست به اشغال افغانستان زدند و با کشتار و خونریزی امنیت و آسایش ملت افغانستان را به مخاطره انداختند.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: آثار آتشی که غربی‌ها به بهانه مبارزه با تروریسم در افغانستان افروختند به برخی کشورهای همجوار مثل پاکستان نیز سرایت کرد، حادثه تروریستی اخیر در چابهار نیز حاصل همین شرارت‌ها است.

رحیمی با بیان اینکه نظام سلطه در واقع مقابله با کشورهای مسلمان را هدف قرار داده است، اظهار داشت: در هر نقطه از جهان هر جا که جنگ و خونریزی به راه می‌افتد، این جنگ و خونریزی متوجه مسلمانان است و مشکلات موجود در یمن، پاکستان، افغانستان، کشمیر و بوسنی هرزه گوین دلیلی بر این ادعا‌ است.

وی با تاکید بر اینکه آینده روشن و پر امیدی پیش روی ملت افغانستان وجود دارد گفت: دوران ظلم و ستم غربی ها به نقطه پایان رسیده است و در آینده نزدیک شاهد سقوط نظام سلطه خواهیم بود و حاکمیت تمام عیار افغانستان به دست ملت بزرگ این کشور خواهد افتاد.

رحیمی بر ضرورت تسریع در اجرایی شدن توافقات صورت گرفته میان دو کشور تاکید کرد و گفت: ایران آمادگی دارد در تمامی بخش‌ها به ملت دوست، مسلمان و برادر کمک کند.

«محمد قسیم فهیم» معاون اول رئیس جمهوری اسلامی افغانستان نیز در این دیدار با قدردانی از مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال افغانستان اظهار داشت: ملت افغانستان هیچگاه حمایت‌های همه جانبه ایران از ملت افغانستان در شرایط سختی بویژه در دوران مقاومت ملی افغانستان را فراموش نخواهند کرد.

معاون اول رئیس جمهور افغانستان با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران امروز به یک نقطه پر امید برای همه مسلمانان جهان تبدیل شده است، گفت: ایران از توانمندیهای فراوانی برخوردار است و پیشرفت ایران در عرصه های جهانی همه ملتهای مسلمان را شادمان کرده است.

وی با اشاره به مشکلاتی همچون مسائل امنیتی و مشکلات سوخت خواستار حمایت ها و کمک‌های جمهوری اسلامی ایران در زمینه های خدمات اجتماعی، فرهنگی و انتقال تجربیات و دانش فنی ایران به افغانستان شد.