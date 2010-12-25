چین بزرگترین خریدار گوگرد صادراتی ایران شد

ناصر نوروزشاد در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت صادرات گوگرد با بیان اینکه در حال حاضر چین یکی از بزرگترین بازارهای گوگرد صادراتی ایران است، گفت: تقاضا برای خرید گوگرد در این کشور آسیایی سالانه پنج میلیون تن افزایش پیدا می کند.

وی از هند به عنوان دومین بازار بزرگ گوگرد ایران یاد کرد و افزود: در سالهای اخیر با شدت گرفتن تمهیدات زیست محیطی و کاهش آلایندگی های فسیلی میزان تقاضا در بازار این کشور آسیایی کاهش یافته است.

مدیر عامل شرکت بازرگانی گاز ایران با اعلام اینکه هند با اعمال یک سری تغییرات فرآیندی میزان گوگرد فرآورده های نفتی را کاهش داده است، تصریح کرد: این اقدامات منجر به افزایش تولید این محصول در پالایشگاههای هند شده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه پیش بینی می شود به زودی هند به یکی از صادرکنندگان گوگرد تبدیل شود، اظهار داشت: از سوی دیگر افزایش تولید گوگرد در برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس همچون قطر منجر به مازاد عرضه به بازار این محصول جانبی گاز طبیعی شده است.

نائب رئیس هیئت مدیره شرکت بازرگانی گاز بنگلادش، پاکستان، ویتنام، مراکش، اردن و برخی از کشورهای شمال آفریقا را از دیگر بازارهای فروش گوگرد صادراتی ایران اعلام کرد و افزود: هم اکنون صادرات گوگرد تولیدی در پالایشگاههای پارس جنوبی به صورت دانه بندی شده به بازارهای جهانی انجام می گیرد.

نوروزشاد از تعریف طرحهای پژوهشی و آزمایشگاهی برای ایجاد ارزش افزوده از گوگرد خام تولید پالایشگاه‌ها خبر داد و افزود: تولید بتن، آسفالت گوگردی و کودهای شیمیایی از مهمترین محصولات جانبی استحصال شده از گوگرد خام است.

وی همچنین با اشاره به صدور بخشی از گاز مایع تولیدی پالایشگاه فجر جم به پاکستان، اظهارداشت: تامین نیاز بازارهای داخلی گوگرد به صورت مستقیم توسط پالایشگاه‌های گاز انجام می شود.