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۴ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۴۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

NGO های توانمند مشاور دستگاههای اجرایی می شوند

NGO های توانمند مشاور دستگاههای اجرایی می شوند

مشاور استاندار و مدیر کل امور اجتماعی استانداری تهران از برگزاری نخستین نمایشگاه و جشنواره توانمندیهای NGO های استان تهران در اواخر دی ماه خبر داد و افزود: NGO های توانمند مشاور دستگاههای اجرایی می شوند.

محمدعلی عرفان منش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری برگزاری نخستین نمایشگاه و جشنواره توانمندیهای سازمانهای مردم نهاد در استان تهران گفت: ستاد برگزاری این جشنواره در دفتر امور اجتماعی استانداری با حضور ادارات کل و سازمانهای مرتبط تشکیل شده و تاریخ برگزاری نمایشگاه اواخر دیماه سال جاری است.

عرفان منش حضور بیش از سه هزار سازمان مردم نهاد در استان تهران را ظرفیت و پتانسیل قوی در جهت پیشبرد  امور پایتخت عنوان کرد و افزود: سازمانهای مردم نهاد توانمند می توانند از مقام مشورتی در دستگاههای اجرایی برخوردار باشند.

عرفان منش با بیان اینکه حکم مقام مشورتی برای سازمانهای مردم نهاد یک تجربه بسیار موفق در بسیاری از کشورهاست گفت: در این نمایشگاه، ایجاد و گسترش ارتباط مثبت و سازنده بین دستگاههای دولتی و سازمانهای مردم نهاد استان دیده شده است. 

کد مطلب 1217036

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