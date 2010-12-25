یک سوم زمینهای بیرجند وقفی است

حجت ‌الاسلام حمزه جمالی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، با اشاره به اینکه اوقاف متولی توسعه فضاهای معنوی است، اظهار داشت: هم اکنون در سطح استان 66 بقعه متبرکه زیر پوشش اوقاف است.

وی با بیان اینکه تا کنون طرح جامع 25 مورد از این بقاع تهیه شده است، افزود: در سال جاری کار تعویض ضریح شهدای مزار دره شیخان انجام شده و کار تعویض ضریح امامزاده مصعبی سرایان در مراحل پایانی است.

حجت ‌الاسلام جمالی از اختصاص اعتبار 800 میلیون ریالی به بقاع کم درآمد استان در سال جاری خبر داد و گفت: علاوه بر آن 300 میلیون تومان نیز از محل سفر سوم هیئت دولت به بقاع استان تعلق گرفته، که هنوز پرداخت نشده است.

به گفته وی در حال حاضر اماکن مذهبی هیچ اعتبار خاصی در بودجه دولت ندارند و این کار با این تفکر صورت می‌ گیرد که این اماکن باید با کمک ‌های مردمی توسعه پیدا کند و این کار نباید دولتی شود، اما از طرف دیگر با توجه به دینی بودن دولت لازم است که در راستای توسعه این اماکن بودجه و اعتبار مشخصی اختصاص یابد.

وی ادامه داد: با توجه به استقبال مردم از گردشگری مذهبی در استان این ضرورت بیشتر احساس می ‌شود تا این اماکن بیش از پیش مجهز و آمادگی استقبال از زائران را داشته باشد.

16 هزار و 500 هکتار از اراضی کشاورزی در اختیار اوقاف است

حجت ‌الاسلام جمالی با اشاره به اینکه در حال حاضر 16 هزار و 500 هکتار از اراضی کشاورزی استان در اختیار اوقاف است، اظهار داشت: تا امسال هیچ کدام از اعتبارات دولتی در زمینه کشاورزی و جبران خسارت ناشی از خشکسالی به این اراضی تعلق نگرفته است.

مدیر‌کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: در این راستا امسال با توافق صورت گرفته با مدیریت جهاد کشاورزی استان قرار شده، از اعتبارات 70 درصد بلاعوض دولت در راستای تغییر شیوه آبیاری و تسطیع این اراضی استفاده شود.