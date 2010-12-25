دوپینگ 8 بانوی ایرانی در بازیهای آسیایی شایعه است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، لطفعلی پور کالظم پیش از ظهر شنبه در جلسه انتخابات هیئت پزشکی ورزشی آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه نتایج دوپینک ورزشکاران ایرانی در شانزدهمین دوره رقابتهای آسیایی 2010 گوانگجو چین منفی اعلام شده است، افزود: ورزشکاران ایران در شانزدهمین دوره رقابتهای آسیایی 2010 گوانگجو چین جزو پاکترین کاروان ورزشکاران چه در آسیایی و چه پارآسیایی بوده و نظارت فدراسیون پزشکی ورزشی با همکاری کمیته ملی المپیک و سازمان تربیت بدنی در این دوره بسیار نزدیک بود.

وی در ادامه اظهار داشت: آذربایجان شرقی و تبریز قطب دانشگاهی در ورزش کشور بوده و هیئت پزشکی ورزشی استان به عنوان یکی از بهترین هیئت های پزشکی ورزشی، تحقیقات بنیادی در زمینه پزشک ورزش، اسیب های ورزشی، دوپینگ، تغذیه و مکمل های ورزشی در استان انجام داده است.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی با بیان اینکه تبریز و آذربایجان شرقی مجهز به دانشگاه و بیمارستانهای فعال و پیشرفته ای است افزود: این استان از سوی فدراسیون پزشکی ورزشی به عنوان پایلوت و مرکز پزشکی ورزشی شمالغرب کشور انتخاب شده و بر این اساس هیئت های پزشکی ورزشی آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان زیر نظر هیئت پزشکی ورزشی آذربایجان شرقی فعالیت کرده و از امکانات بسیار خود هیئت استفاده خواهند کرد.

لطفعلی پورکاظمی در خصوص مکمل های ورزشی گفت: مکمل های ورزشی نیاز ورزش قهرمانی و حرفه ای کشور است ولی برای عموم و ورزشکاران آماتوری با مصرف زیاد با توجه به اینکه از سوی وزارت بهداشت و فدراسیون تائید شده است مشکلات جسمانی ایجاد می کند که نیاز به نظارت بر باشگاههای ورزشی در سطح استان است.